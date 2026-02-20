'Мы защитимся': Сийярто пригрозил контрмерами против Украины из-за ситуации с нефтепроводом 'Дружба'

Венгрия в очередной раз обвинила Украину в шантаже из-за ситуации с остановкой транзита нефти по трубопроводу "Дружба". На этот раз скандальным заявлением отличился министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Политик считает, что Киев не возобновляет прокачку нефти по трубопроводу исключительно по политическим мотивам. Соответствующий пост венгерский министр разместил на своей странице в Facebook.

Сийярто обвинил Украину в политическом давлении из-за нефтепровода "Дружба"

По словам Сийярто, Украина оказывает политическое давление на Венгрию и Словакию. Министр утверждает, что отсутствуют какие-либо технические или физические основания, которые бы мешали возобновлению транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба".

"Украина политически шантажирует нас и словаков... Это имеет только политические причины. Украинцы хотят, чтобы мы спешили на выборы с ценой 1000 форинтов на бензин и помогли партии "Тиса" с этим... но мы не дураки!" – говорится в сообщении.

Венгерский политик заверил, что его страна будет защищаться и уже готовит совместный ответ вместе со Словакией, и пригрозил украинской стороне контрмерами.

"Если украинцы продолжат мешать нам, мы готовы принять дальнейшие совместные контрмеры", – подытожил министр.

Под постом в соцсети Сийярто опубликовал совместную фотографию со своим словацким коллегой Юраем Бланаром.

Напомним, ранее Сийярто заявил, что Венгрия категорически против постановления Европейского Союза о постепенном прекращении импорта российского газа. По его словам, Будапешт будет обжаловать это решение, ведь страна оказалась в "опасной и уязвимой" ситуации.

Как писал OBOZ.UA, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз заявил, что, пока правительство премьера Виктора Орбана у власти, Украина не станет членом Европейского Союза.

