'Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение ВСУ': Ермак озвучил 'красные линии' на переговорах с РФ

На переговорах с РФ Украина не будет обсуждать нейтральный статус и сокращение численности Вооруженных сил. Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что наша страна также никогда не признает временно оккупированные территории российскими.

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Эти позиции незыблемы для Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, Ермак поделился итогами состоявшейся в Джидде встречи украинской и американской делегаций. По его словам, Украина поддержала предложение США по безусловному 30-дневному прекращению огня, видя в этом первый шаг к миру.

Он подчеркнул, что среди первых инициатив по миру, предложенных Украиной, – обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и возвращение депортированных детей.

Однако, по его словам, любые мирные инициативы должны основываться на экспертных оценках. В частности, вопрос мониторинга режима прекращения огня нуждается в четких механизмах и профессиональных наработках.

"Отдельно отметил наши "красные линии". Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение численности своих Вооруженных сил. Мы никогда не признаем никакие временно оккупированные территории российскими. Спасибо всем участникам за конструктивный разговор и поддержку: Александру Сушко, Алене Гетьманчук, Анне Гопко, Марии Берлинской, Любе Шипович, Николаю Белескову, Олегу Гончаруку, Александре Матвийчук, а также представителям государственных структур, принявших участие в общении", – отметил Ермак.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки считают, что российско-украинскую войну можно завершить только путём переговоров. Решить ее военным путем не получится, ни Россия, ни Украина не могут достичь своих "максималистских целей".

Марко Рубио также заявил, что имеет "осторожный оптимизм" относительно того, удастся ли достичь в Украине 30-дневного прекращения огня. В настоящее время США пытаются выяснить, насколько Россия согласна с таким перемирием.

Как сообщал OBOZ.UA, страны G7 договорились применить "дополнительные расходы для России" – то есть внедрить новые санкции, – если она не согласится на предложение о прекращении огня в Украине. Причем страна-агрессор должна согласиться на 30-дневное перемирие "на равных условиях и выполнять его в полном объеме".

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