'Все должны прекратить стрелять друг в друга': Рубио озвучил свой рецепт перемирия

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что имеет "осторожный оптимизм" относительно того, удастся ли достичь в Украине 30-дневного прекращения огня. В настоящее время США пытаются выяснить, насколько Россия согласна с таким перемирием.

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В то же время, по его словам, следует установить условия, "при которых все должны прекратить стрелять друг в друга", а затем сесть за стол переговоров "для окончательного урегулирования войны". Об этом Рубио сказал на пресс-конференции после встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 в Канаде 14 марта.

"Сегодня мы находимся в лучшем положении. Надеюсь, у нас есть основания полагать, что ситуация не такая, как неделю назад, но нам еще предстоит пройти долгий путь", – заявил глава американской дипломатии.

По его словам, если Россия согласится на прекращение огня, следующим этапом предстоят переговоры о завершении войны. В рамках этого второго этапа каждая страна должна иметь "право на безопасность, на самооборону, право на защиту своей территории".

Это должно стать частью дискуссии, считает Рубио.

Также он сказал, что к дискуссии должен быть привлечен Европейский Союз, поскольку блок ввел серьезные санкции против РФ и отдельных лиц.

Что касается долгосрочной безопасности для Украины, то государственный секретарь считает, что об этом рано говорить. Этот вопрос должен быть поднят уже после того, как наступит временное перемирие.

"Мы считаем, что очень, очень тяжело вести переговоры о длительном мире и безопасности в разгар полномасштабной войны", – заметил он.

По словам Рубио, Трамп дважды за последнюю неделю напомнил всем, что у США есть варианты ужесточения санкций против РФ, "но он не хочет делать этого прямо сейчас, поскольку надеется вовлечь людей с обеих сторон в процесс, в ходе которого мы сможем договориться о мире".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 17 марта, станет известно больше информации о возможном прекращении огня в Украине. По его словам, переговоры о предполагаемом 30-дневном перемирии идут "достаточно хорошо".

Российский диктатор Путин накануне сказал, что РФ готова к прекращению боевых действий на 30 дней, но есть "нюансы". По его словам, во время потенциального перемирия Украина не должна проводить мобилизацию. Также он назвал другие "гарантии", необходимые России.

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