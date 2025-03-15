'Эту войну не завершить военным путем': Рубио заявил, что обеим сторонам придется идти на уступки в переговорах

В Соединенных Штатах Америки считают, что российско-украинскую войну можно завершить только путем переговоров. Решить ее военным путем не получится, ни Россия, ни Украина не могут достичь своих "максималистских целей".

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Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на брифинге по завершении саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде. При этом, по его словам, в Вашингтоне никогда не считали, и он никогда этого не слышал от президента Дональда Трампа, что РФ имеет право забрать всю Украину и делать там все, что захочет.

Рубио отметил, что переговоры – хоть в бизнесе, хоть в геополитике – предполагают уступки с обеих сторон. То, какими будут эти уступки, еще предстоит выяснить в ходе переговоров.

"Нам придется дойти до стадии, когда эти вещи будут обсуждаться, и в конце концов обе стороны, что бы там ни случилось, должны будут на это согласиться", – сказал государственный секретарь.

Марко Рубио также заявил, что имеет "осторожный оптимизм" относительно того, удастся ли достичь в Украине 30-дневного прекращения огня. В настоящее время США пытаются выяснить, насколько Россия согласна с таким перемирием.

В то же время, по его словам, следует установить условия, "при которых все должны прекратить стрелять друг в друга", а затем сесть за стол переговоров "для окончательного урегулирования войны".

Как сообщал OBOZ.UA, страны G7 договорились применить "дополнительные расходы для России" – то есть ввести новые санкции – если она не согласится на предложение о прекращении огня в Украине. Причем страна-агрессор должна согласиться на 30-дневное перемирие "на равных условиях и выполнять его в полном объеме".

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