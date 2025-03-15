Министры G7 призвали Россию согласиться на прекращение огня, в противном случае будут новые санкции

Страны G7 договорились применить "дополнительные расходы для России" – то есть внедрить новые санкции – если она не согласится на предложение о прекращении огня в Украине. Причем страна-агрессор должна согласиться на 30-дневное перемирие "на равных условиях и выполнять его в полном объеме".

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Об этом сказано в совместном заявлении министров иностранных дел стран "Группы семи". Таким образом, дипломаты G7 выразили поддержку переговоров о прекращении огня в Украине и призвали Россию согласиться на предложение.

"Мы обсудили применение дополнительных расходов для России, если такое прекращение огня не будет согласовано, включая дальнейшие санкции, ограничение цен на нефть, а также дополнительную поддержку Украины и другие средства. Это включает в себя использование чрезвычайных доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов", – сказано в заявлении глав МИД "Большой семерки".

Отдельно в заявлении отмечена "важность мер по укреплению доверия в рамках прекращения огня". Речь идет о предложении украинской стороны начать масштабный обмен пленными. Но в G7 пошли дальше, добавив к освобождению военнопленных обязательный возврат депортированных в РФ "как военных, так и гражданских лиц, а также украинских детей".

Также в G7 отметили необходимость установления "крепких и надежных мер безопасности" для Украины, и добавили, что "семерка" и дальше будет координировать экономическую и гуманитарную помощь нашей стране.

В заявлении G7 в этом году, в отличие от аналогичных заявлений ранее, РФ не называется страной-агрессором. Но в документе фигурирует осуждение фактов предоставления России военной помощи от КНДР и Ирана, а также "снабжение компонентов двойного назначения Китаем",который "сыграл решающую роль в войне России и в восстановлении ее вооруженных сил". Против указанных стран "семерка" намерена "продолжать принимать меры".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже получила 2,5 млрд канадских долларов – а это около 1,7 млрд долларов США – за счет доходов от российских замороженных активов. Это первый транш Канады в рамках соответствующей инициативы G7. Средства будут потрачены на первоочередные нужды госбюджета, пообещало украинское правительство.

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