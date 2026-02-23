Украина не должна благодарить нас, это мы должны благодарить Украину, – министр обороны Нидерландов

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что имперские амбиции России не ограничиваются Украиной и направлены на Европу.

Он сказал это в Гааге в эксклюзивном комментарии корреспонденту Укринформа, во время общения в Нидерландах.

В своем заявлении он подчеркнул: "Мы все должны осознавать, что сталкиваемся с одной и той же российской агрессией – и имперские амбиции России не останавливаются на Украине, а направляются дальше, в Европу".

Общая угроза Европе

Министр отметил, что Россия стремится не только восстановить сферу влияния, но и ослабить другие европейские государства и разделить их, в частности с помощью гибридных методов. По его словам, с такими проявлениями приходится сталкиваться ежедневно.

Брекельманс подчеркнул, что много раз посещал Украину в течение последних лет. Он общался с украинцами и видел последствия войны собственными глазами.

"Поэтому Украина не должна благодарить нас, а мы должны благодарить Украину за то, что вы платите самую высокую цену, защищая свою страну, а одновременно и свободу остальной Европы", – сказал он.

Помощь и гарантии

Министр обороны Нидерландов заявил, что во время каждого визита в Украину был поражен мужеством военных, их изобретательностью и способностью противостоять российской агрессии. Отдельно он отметил стойкость гражданских, которые переживают сложную зиму.

"Каждый мой визит давал мне новую энергию, чтобы усилить поддержку Украины и ускорить помощь там, где мы можем. В прошлом году мы предоставили как союз 5 миллиардов дополнительной помощи, и я этим очень горжусь", – заявил Брекельманс.

Он добавил, что новое правительство Нидерландов продолжит устойчивую поддержку Украины. По его словам, это закреплено в бюджете на несколько лет, поэтому Украина может рассчитывать на Нидерланды в ближайшей перспективе, а Россия видит, что эта поддержка остается непоколебимой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что временное правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом получило вотум доверия после того, как в парламенте ему пытались объявить вотум недоверия. Однако из-за потери правительственной коалицией большинства страна готовится к досрочным выборам.

