Премьеру Нидерландов неудачно объявили вотум недоверия, страна идет на перевыборы

Временное правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схоофом получило вотум доверия после того, как в парламенте ему пытались объявить вотум недоверия. Тем не менее из-за потери правительственной коалицией большинства страна готовится к досрочным выборам.

Предложение выразить недоверие правительству Схоофа поддержали лишь шесть из 150 членов Палаты представителей Нидерландов. Как сообщает Bloomberg, инициировал неудачную попытку объявления вотума недоверия депутат Стефана ван Баарле.

Что произошло в парламенте

Таким образом, считается, что правительство Нидерландов получило вотум доверия, и политический кризис в стране ослаб. В свою очередь Схооф пообещал "теснее сотрудничать" с законодателями, заявив, что работа его правительства "вступит в новую фазу" в отношениях с Палатой представителей.

"Мы прекрасно осознаем, что нам нужна парламентская поддержка, если мы хотим достичь результатов в ближайший период. После последнего разрыва в коалиции победителей уже нет", – сказал он перед голосованием.

И хотя предложение выразить вотум недоверия правительству Схоофа поддержали лишь шесть законодателей, само предложение лишь подчеркнуло политический кризис в Нидерландах. Как отмечает Bloomberg, "часы дебатов, пока 15 партий в парламенте обменивались выпадами, выявили глубокие разногласия между ними".

Что предшествовало

Стефан ван Баарле предложил объявить правительству вотум недоверия еще в минувшую пятницу. Это произошло, когда правоцентристская партия вышла из правящей парламентской коалиции, и последняя, таким образом, окончательно потеряла большинство в Палате представителей.

Коалиция потерпела крах из-за разногласий относительно признания или непризнания Палестинской автономии как отдельного государства, из-за отсутствия единства в позиции относительно Израиля и войны в Газе.

Отставка министра иностранных дел Каспара Вельдкампа и его коллег из партии "Новый общественный договор" оставила правительство только с двумя партиями и 32 из 150 мест в Палате представителей.

Причем кабинет министров Нидерландов находится в статусе исполняющих обязанности после распада четырехпартийной коалиции в июне.

Как сообщал OBOZ.UA, теперь в стране ждут досрочные парламентские выборы, которые состоятся 29 октября.

Напомним, что в Амстердаме 24 августа состоялся митинг по случаю Дня Независимости Украины. Участники собрались на демонстрацию на площади Дам с флагами, плакатами, многие люди были одеты в вышиванки. Участие в мероприятии приняли министр обороны Нидерландов и врио министра иностранных дел Рубен Брекельманс.