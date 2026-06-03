Мадьяр предложил Венгрию как площадку для переговоров между Украиной и Россией: что известно

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о готовности своей страны присоединиться к мирному урегулированию войны между Украиной и Россией. В частности, Будапешт рассматривает возможность стать площадкой для проведения переговоров.

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В то же время венгерская сторона имеет отдельную позицию относительно гарантий безопасности для Украины. Об этом Мадьяр рассказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он отметил, что Венгрия готова играть определенную роль в процессе урегулирования войны. По его словам, страна может оказывать дипломатическую и гуманитарную поддержку, а также выступить местом для проведения переговоров между Украиной и Россией.

Вместе с тем премьер высказал собственное видение гарантий безопасности для Украины. Он не согласился с тем, что достаточный уровень вооружения может быть ключевой составляющей таких гарантий.

По словам Мадьяра, настоящие гарантии безопасности может обеспечить только международное сообщество через политическую волю ведущих государств. Он подчеркнул, что отдельные страны, в частности Венгрия, не могут играть решающую роль в этом процессе.

Премьер также очертил три основных направления участия Будапешта: дипломатическая поддержка, гуманитарная помощь и предоставление территории для возможных переговоров.

Интервью было обнародовано после визита Мадьяра в Берлин, где он провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Во время совместной пресс-конференции венгерский премьер подтвердил, что позиция Будапешта остается неизменной: Венгрия не будет поставлять Украине оружие и не будет направлять своих военных.

Что предшествовало

В целом Европа начала активнее обсуждать возможность переговоров с Россией на фоне изменений в международной политике. Причиной этого стало снижение роли США в процессе урегулирования войны. В то же время в ЕС все больше говорят о необходимости формировать собственную стратегию в отношении Москвы – об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал известный дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб утверждает, что готов взять на себя роль спецпредставителя от Европейского Союза на мирных переговорах с Россией. Он отметил, что на такие предложения "нельзя ответить отрицательно".

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что "переговорного стола" по завершению войны в Украине как такового не существует. Несмотря на это, стратегией Европейского Союза должно быть усиление давления на Россию и увеличение поддержки Украины. Если придерживаться этого плана, считает дипломат, есть шансы принудить Москву к переговорам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве отреагировали на желание Европейского Союза быть посредником в переговорах между Украиной и РФ. Пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков сказал, что ЕС не может выступать таким посредником, поскольку "является стороной конфликта".

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