'Европе нужна общая оборонная политика': Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Видео

Президент Владимир Зеленский во вторник, 21 января, выступил со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. В своей речи глава государства призвал Европу самостоятельно позаботиться о своей безопасности, "чтобы мир не мог позволить себе это игнорировать".

Видео дня

Выступление Зеленского транслировало Офис президента. Он указал, что в первых распоряжениях президента США Дональда Трампа "уже были четкие приоритеты".

"Большинство людей в мире сейчас думают – что же произойдет с их отношениями с Америкой? Что будет с альянсами? Поддержать? Торговать? Как президент Трамп планирует положить конец войнам? быть честными по этому поводу", – сказал президент.

Он добавил, что в Европе понимают, что США – незаменимый союзник и во время войны волнуются, останутся ли Соединенные Штаты с ними:

"Когда мы в Европе смотрим на США, становится понятно, что они наш незаменимый союзник. А вот в Вашингтоне не верят, что Европа может принести им что-нибудь действительно значимое. Европа должна реализоваться как сильный глобальный игрок", – сказал президент.

Зеленский напомнил, что в прошлом году, при предыдущей власти в США, на Азиатском саммите безопасности в Сингапуре – Диалог Шангри-Ла представители делегации Соединенных Штатов откровенно сказали, что их главный приоритет безопасности – это Индо-Тихоокеанский регион, второй – Ближний Восток и Персидский залив, и только третий – Европа.

Но Европа не может позволить быть второй или третьей в очереди для своих союзников. Если это произойдет, мир начнет двигаться вперед без Европы, "и это будет мир, который не будет комфортен и не выгоден для европейцев", заявил украинский лидер.

"Европа должна конкурировать за первое место в приоритетах, альянсах и технологическом развитии. Мы находимся на очередном поворотном этапе, который одни видят как проблему для Европы, а другие называют шансом. Европа должна утвердиться как сильный глобальный игрок. Как незаменимый игрок", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что между странами Европы и РФ нет океана:

"И европейские лидеры должны это помнить – битвы с участием северокорейских солдат с араз происходят в местах, географически более близких к Давосу, чем к Пхеньяну. Россия превращается в версию Северной Кореи – страны, где человеческая жизнь ничего не означает, но они имеют ядерное оружие и горячее желание сделать жизнь своих соседей несчастными".

Хотя общий экономический потенциал России гораздо меньше, чем у Европы, она производит в несколько раз больше боеприпасов и военной техники, чем вся Европа взята вместе, сказал президент.

Диктатор Владимир Путин подписал новое стратегическое соглашение с Ираном и имеет всеобъемлющий договор с КНДР.

"Против кого они заключают такие соглашения? Против вас, против всех нас. Против Европы, против Америки. Мы не должны об этом забывать. Это не случайно. Это их стратегические приоритеты, а наши приоритеты должны соответствовать вызову – и в политике, и в обороне, и в экономике. Противостоять таким угрозам можно только совместно.

Да, РФ может выставить 1,5 млн военных.

В армии Украины – более 800 тысяч. На втором месте – Франция с более чем 200 тысячами, далее следуют Германия, Италия и Великобритания. У всех остальных меньше.

"Это не та ситуация, когда одна страна может защитить себя сама. Речь идет о том, что все мы стоим вместе, чтобы что-то означать. Пока, к счастью, влияние иранского режима ослабевает. Это дает надежду для Сирии и Ливана. И они также должны стать примером того, как жизнь может быть восстановлена ​​после войны", – сказал Зеленский.

Напомним, 21 января в Давосе открылся 55-й Всемирный экономический форум и собрал около трех тысяч лидеров из 130 стран, включая 60 глав государств и правительств.

Политики и лидеры бизнеса собираются на четырехдневную встречу на курорте в Швейцарии для обсуждения основных вызовов для мира.

Нынешний форум "Сотрудничество для разумной эпохи" посвящен геоэкономической неопределенности, искусственному интеллекту, переосмыслению роста и защиты планеты, пишет Euronews.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник Зеленский самолетом прибыл в Давос. Среди прочего у президента Украины запланирован ряд важных встреч и двусторонних переговоров с лидерами стран от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!