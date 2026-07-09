«Украина готова»: Зеленский рассказал подробности о лицензии на производство ракет для Patriot

Вопрос о получении лицензии на производство в Украине ракет для американской системы ПВО Patriot решается положительно на политическом уровне. Отдельные договоренности о дополнительных ракетах Patriot были достигнуты и с европейскими партнерами.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после саммита НАТО. По словам главы государства, в ближайшие дни Украина также получит новый пакет помощи от США.

Комментируя ситуацию журналистам ТСН, Зеленский сообщил, что вопрос производства Patriot в Украине обсуждался с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что после принятия политических решений к работе должны без задержек приступить технические группы.

"Мы решаем, как лидеры, я как президент и президент Трамп, мы решаем этот вопрос позитивно. Что касается производства Patriot в Украине, мы решаем этот вопрос на политическом уровне", – сказал Зеленский.

Первые договоренности

Президент отметил, что теперь главной задачей является быстрое оформление необходимых лицензий и начало практической работы.

"Очень важно, чтобы наши технические группы, все наши представители различных министерств, представители исполнительной власти, они сейчас без промедления приступили к работе над этим, чтобы мы получили лицензии очень быстро, как можно скорее, и начали производство в Украине", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина в ближайшее время получит новый пакет поддержки от Соединенных Штатов.

"В ближайшие дни мы получим пакет от США. А также у меня были отдельные договоренности с европейцами. Там пока нет конкретных сроков, но будут дополнительные ПАК-3", – заявил президент.

Отвечая на вопрос журналистов NHK о том, в какой поддержке Украина сейчас нуждается больше всего, Зеленский заявил, что системы Patriot остаются главным приоритетом.

"Не случайно каждый вопрос или каждый второй вопрос касается Patriot. Это говорит о том, что для Украины это приоритет номер один", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина уже производит много видов вооружения, однако собственной противоракетной системы пока не имеет.

"Мы много всего производим, уважаемые журналисты, я думаю, вы это знаете, но своей антибаллистической системы у нас пока нет", – отметил Зеленский.

Три направления работы

Президент рассказал, что сейчас Украина одновременно работает по трем основным направлениям для усиления противовоздушной обороны.

Первое направление – получение от США лицензии на производство систем Patriot. Второе – обеспечение финансирования со стороны европейских партнеров в рамках соответствующей программы для поставки ракет PAC-2 и PAC-3. Третье – переговоры с европейскими странами о передаче дополнительных ракет до тех пор, пока у Украины не появится собственное производство.

"Во-первых, это получение лицензии от США на производство систем "Патриот". Второе – через программу обеспечить четкое финансирование со стороны Европы и через эту программу получать ПАК-3 и ПАК-2. Третье – мы работаем с европейскими партнерами, чтобыполучить дополнительные ракеты, пока нет своей системы", – пояснил глава государства.

Президент подчеркнул, что все эти направления реализуются параллельно, поскольку вопрос укрепления украинной противовоздушной обороны остается одним из ключевых в ходе переговоров с союзниками.

Японский опыт

Во время общения с журналистами Kyodo News Зеленского также спросили о возможном сотрудничестве с Японией. В частности, речь шла о компании Mitsubishi, которая уже имеет лицензию на производство ракет Patriot.

Президент заявил, что Украина внимательно следит за этим опытом и хотела бы наладить сотрудничество с японской стороной.

"Мы знаем, чем занимается компания Mitsubishi, она демонстрирует очень высокий уровень производства ракет Patriot, и это, наверное, самый яркий на сегодняшний день пример того, как после получения американской лицензии развернуть производство собственных противоракетных систем", – сказал Зеленский.

По словам президента, Украина заинтересована в обмене опытом с Японией и готова к сотрудничеству, если на это будет согласие японской стороны.

"Мы бы хотели видеть их в Украине, безусловно, с удовольствием. Хотели бы обменяться опытом, но это зависит от желания японской стороны", – отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что Украина высоко ценит технологическое развитие Японии и готова делиться собственными наработками.

"Мы очень уважаем Японию, её технологии, развитие, мы готовы делиться своим опытом, своими технологиями. Я уверен, что во многих направлениях у нас будет общее видение", – сказал Зеленский.

Взгляд Трампа

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита НАТО прошла плодотворно. По его словам, стороны подробно обсудили вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для систем "Патриот".

"Результативной стала и наша встреча с президентом Трампом. Спасибо за положительное решение относительно лицензии на производство ракет Patriot. Мы подробно обсудили этот вопрос с президентом и его делегацией", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Трамп подчеркнул высокий технологический уровень Украины. По словам президента, американская сторона признала, что Украина способна освоить производство Patriot.

"Президент Трамп неоднократно подчеркнул, что сегодня производить Patriot в мире могут 2–3 страны, поскольку остальные технологически к этому не готовы. Украина признана Америкой страной, готовой это делать", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что после политической договоренности должен начаться технический этап переговоров.

"Теперь нужно, чтобы после нашей договоренности с президентом наши группы, наши дипломаты, Министерство иностранных дел, Министерство обороны договорились обо всех остальных технических вопросах. Чем раньше договоримся, тем раньше сможем производить Patriot", – сказал глава государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Польше продолжается внутриполитический спор между президентом Каролем Навроцким и правительством страны по поводу передачи Украине ракет PAC-3 для ЗРК Patriot. Главу государства критикуют за это решение, тогда как в правительстве подчеркивают, что президент знал о нем, поэтому ответственность за это лежит на всей польской власти.

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