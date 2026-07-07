"Окружение президента врет, он все знал": в Польше набирает обороты скандал вокруг переданных Украине ракет для ЗРК Patriot

В Польше продолжается внутриполитический спор между президентом Каролем Навроцким и правительством страны по поводу передачи Украине ракет PAC-3 для ЗРК Patriot. У главы государства критикуют за это решение, в то время как в правительстве подчеркивают, что президент знал о нем, поэтому ответственность за это лежит на всей польской власти.

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Все началось с того, что глава Бюро международной политики Канцелярии президента Марцин Пшидач заявил во вторник, 7 июля, что решение о передаче Украине ракет для Patriot принимал исключительно Совет министров, и оно не согласовывалось ни с президентом, ни с Бюро национальной безопасности Польши. При этом он подчеркнул, что передача Украине ракет для системы Patriot "не способствовала безопасности Польши", а польское общество "возмущено этим решением", особенно попыткой скрыть этот факт от общественности и от польского парламента.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш написал в соцсети X, что окружение Навроцкого врет, утверждая, что тот не знал об оружии, которое передавалось Украине.

Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждался на заседаниях Комитета по вопросам безопасности Совета министров с участием представителя Бюро национальной безопасности Республики Польша 10 февраля, 17 февраля и 24 марта 2026 года. Информацию также получил глава Канцелярии президента, а с самим Навроцким об этом говорил генеральный секретарь НАТО.

"В чьих интересах вы врете?" — спросил Косиняк-Камыш.

На это отреагировал Навроцкий, заявив, что министр обороны "его удивляет". По словам президента, он обсуждает многие вопросы как с ним, так и с премьер-министром Дональдом Туском или генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на различных форумах, часто без конкретных выводов. И после этого он не заявляет, что они о чем-то договорились.

"Решение приняли вы, так что, пожалуйста, ведите себя как мужчина и отвечайте за него. Я могу помочь – выступлю с законодательной инициативой и с радостью возьму на себя полную ответственность за передачу вооружения", – написал Навроцкий.

После этого Косиняк-Камыш заявил ему, что ответственность за модернизацию польской армии и ее укрепление, а также за поставки вооружения по согласованию с союзниками несет правительство. Оно не перекладывает ее на кого-то другого.

"Однако ваши сотрудники должны высказываться четко и правдиво сообщать, что о каждом таком действии вас информируют. Представители Канцелярии президента не могут распространять ложную информацию", – подчеркнул он.

Что предшествовало

Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что польское правительство могло тайно от парламента передать Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot. Он заявил, что если эта информация подтвердится, действия властей можно расценивать как грандиозный скандал.

После этого Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава рассекретит всю военную помощь, предоставленную Украине с начала полномасштабной войны с Россией. Такое решение было принято после консультаций с премьер-министром Дональдом Туском.

Впоследствии было объявлено, что стоимость вооружения, поставленного в 2022–2023 годах, составила 14 миллиардов 900 миллионов злотых. А с 2024 года и по настоящее время эти пожертвования обошлись Польше в 1,55 миллиарда злотых. Общая сумма составила около 16,45 миллиарда злотых.

Косиняк-Камыш рассказал, какое вооружение Польша передала Украине. В списке были и ракеты PAC-3 для системы Patriot. Говоря об этих ракетах, министр прокомментировал заявление главы президентского Бюро международной политики Марцина Пшидача, по словам которого польское правительство должно было уступить Украине "очередь на американских заводах".

"Польша не уступила ни одного места в очереди. Принимаются все меры для того, чтобы в Польшу как можно быстрее поступили очередные ракеты", – отметил Косиняк-Камыш, добавив, что Польшу никогда не просили уступить свое место.

Как сообщал OBOZ.UA, США, Германия, Нидерланды, Польша и Швеция подписали межправительственное соглашение о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Ожидается, что новый объект позволит быстрее обслуживать ракеты и повысит готовность систем ПВО союзников к реагированию на современные угрозы.

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