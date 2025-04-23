Уиткофф вылетел в Москву: что известно о его предстоящей встрече с Путиным

В среду, 23 апреля, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в столицу страны-агрессора РФ Москвы. Там он должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным – ожидается, что это произойдет в пятницу, 25 апреля.

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Это будет уже четвертая личная встреча Уиткоффа с главой Кремля. Об этом пишет Axios, ссылаясь на слова американского чиновника.

Отметим, что эта встреча состоится на фоне обсуждений "последнего предложения" Трампа по миру и переговоров в Лондоне, которые состоялись не в том формате, в котором планировалось.

Напомним: СМИ обнародовали предложение по урегулированию войны в Украине, реакцию на которое Соединенные Штаты Америки якобы ожидали от Киева во время переговоров в Лондоне 23 апреля. В одностраничном документе, который США представили украинским официальным лицам в Париже на прошлой неделе, это называется "последним предложением президента Трампа".

Оно состоит из семи пунктов и определяет, что Россия в конце концов получит гораздо больше, чем Украина. В частности, речь шла о де-юре признании Штатами российского контроля над Крымом. По словам источников, Киев считает это предложение очень предвзятым.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российскую оккупацию нашей АР Крым Украина юридически никогда не признает, это противоречит Конституции и суверенитету государства.

Трамп назвал это его заявление "очень вредным". Американский президент снова заговорил о "козырях", которых не хватает Зеленскому. По словам Трампа, отказ президента Украины признать Крым российским усложняет мирные переговоры.

В Белом доме заявили, что терпение президента США Трампа исчерпывается, он не доволен главой Украины Владимиром Зеленским и темпами переговоров по окончании войны. Вашингтон раздражен тем, что президент Украины ведет переговоры через прессу.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф не прибыли в Лондон 23 апреля на мирные переговоры. Ожидалось, что Соединенные Штаты на встрече будет представлять только Кит Келлог, спецпосланник американского президента по Украине.

Однако уже утром стало известно, что мирные переговоры по войне в Украине не состоятся. О переносе встречи официально сообщило Министерство иностранных дел Великобритании.

Вместо этого втЛондоне состоялась важная многосторонняя встреча украинской делегации с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц "коалиции желающих". На ней договорились о дальнейших регулярных контактах для окончания войны и достижения справедливого мира.

Также украинская делегация встретилась со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Украинская сторона донесла свою позицию и отметила, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и продолжительного мира.

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