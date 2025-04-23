"Почему за него не воевали 11 лет назад?" Трамп назвал "очень вредным" заявление Зеленского о непризнании Крыма русским

Президент США Дональд Трамп выступает за узаконивание аннексии Крыма. Он назвал очень вредным заявление главы Украины Владимира Зеленского о непризнании временно оккупированного полуострова российским. По словам Трампа, Украина потеряла Крым "много лет назад" и теперь он "даже не является предметом обсуждения".

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Такое очередное скандальное заявление Трамп обнародовал в своей соцсети Truth Social. По словам президента США, украинцы передали Крым РФ "без всякого выстрела" и не воевали за него 11 лет.

"Это заявление очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы, и даже не является предметом обсуждения. Никто не просит Зеленского признать Крым территорией России, но если он хочет Крым, то почему за него не воевали одиннадцать лет назад".

Он также напомнил, что задолго до войны в Крыму находились российские базы, очевидно, пытаясь аргументировать этим оккупацию Россией полуострова. Впрочем, американские военные базы также находятся на территории многих стран, так учитывая заявление Трампа, возникает риторический вопрос, стоит ли им теперь опасаться оккупации со стороны США?

Американский президент снова заговорил за "козыри", недостающие Зеленскому. По словам Трампа, отказ президента Украины признать Крым российским усложняет мирные переговоры.

"Именно такие вспыльчивые заявления, как Зеленский, осложняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться! Ситуация для Украины ужасная – он может иметь мир или он может воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну", – заявил лидер США.

Дональд Трамп в очередной раз заявил, что он хочет спасти российских и украинских военных, по словам президента США, "гибнут без всякой причины".

"Сегодняшнее заявление Зеленского лишь продолжит "поле убийства", а этого никто не хочет. Мы очень близки к соглашению, но человек, у которого нет козырей, должен наконец понять это", - написал глава Белого дома.

Заканчивая свою тираду, Дональд Трамп в тысячный раз заявил, что война в Украине никогда бы не началась, будь он президентом США на время полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции 22 апреля, что Украина никогда юридически не признает российскую оккупацию Крыма, ведь это противоречит Конституции и суверенитету государства. Он также подчеркнул, что обсуждение украинских территорий, временно занимающих враг, это лишь затягивание процесса переговоров.

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