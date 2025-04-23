"Украина отдана мирным усилиям Трампа": Ермак рассказал о ходе переговоров в Лондоне

В Лондоне состоялась важная многосторонняя встреча украинской делегации с советниками по национальной безопасности и внешней политике стран-участниц "коалиции желающих". На ней договорились о дальнейших регулярных контактах для окончания войны и достижения справедливого мира.

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Встреча состоялась в официальной резиденции МИД Великобритании по приглашению министра иностранных дел Дэвида Ламми. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По его словам, это уже второй раунд консультаций такого уровня, поскольку предыдущий состоялся в Париже. В Лондоне участники продолжили "глубокий диалог" и обсудили пути достижения устойчивого и справедливого мира для Украины в условиях полномасштабной агрессии РФ.

Украинская делегация, в которую входили Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, отметили преданность мирным усилиям президента США Дональда Трампа.

"Мы благодарны партнерам за твердую поддержку и совместное стремление как можно быстрее остановить войну. Россия и дальше отказывается от безусловного прекращения огня, затягивая процесс и пытаясь манипулировать переговорами. Но международное единство и четкая позиция наших партнеров не оставляют ей шансов", — пояснил руководитель ОП.

Стороны договорились о дальнейших регулярных консультациях для достижения главной цели – справедливого мира для Украины.

В Лондоне украинская делегация пообщалась с советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл (Великобритания), от Франции был дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, а от Германии — советник канцлера по внешней политике и безопасности Йенс Плэтнер.

По данным Sky News, министры иностранных дел и обороны Великобритании Дэвид Ламми и Джон Гили в отдельности провели двусторонние обсуждения с украинскими топ-чиновниками.

Также у Гили предстояла встреча со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, представляющим США.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что от имени нашей страны будут вести переговоры топ-чиновники, как и на прошлой встрече в формате "Украина — Европа — США". Делегация Украины на переговорах в Лондоне имеет мандат на обсуждение как безусловного, так и частичного прекращения огня.

При этом утром 23 апреля в МИД Великобритании мирные переговоры по войне в Украине, которые должны были состояться в Лондоне под председательством министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми, не состоятся. Несмотря на это, переговоры на уровне должностных лиц будут продолжаться, однако в закрытом формате, без участия прессы.

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