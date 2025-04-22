'Киев никогда не признает оккупацию Крыма': Зеленский сказал, получал ли предложения касательно обмена или отказа от территорий

Российскую оккупацию нашей АР Крым Украина юридически никогда не признает, это противоречит Конституции и суверенитету государства. А распространенные в СМИ "предложения" США по отказу от Крыма и вступлению в НАТО не являются официальной позицией.

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Об этом на пресс-конференции 22 апреля заявил президент Владимир Зеленский. Мероприятие транслировали в онлайн-формате украинские медиа.

"Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Это наша территория, территория народа Украины. Мы не имеем о чем говорить на эту тему – это вне нашей Конституции", – подчеркнул глава государства.

Обсуждение наших территорий, которые временно занимает враг, – это только затягивание процесса.

"Как только мы начинаем говорить о Крыме, о наших суверенных территориях, мы заходим в формат затягивания войны – именно этого хочет Россия. Мы уже 12-й год воюем. Это и есть ответ на вопрос, можно ли с Россией договориться по территориям", – указал президент.

Также он заверил, что все слухи о "предложениях" Дональда Трампа к Украине не являются официальной информацией.

"Если будет официальное предложение, мы сразу отреагируем на это как на официальное предложение. Вы об этом узнаете. А пока такие сигналы звучат в медиа и будут звучать и дальше. Но я не знаю, чьи они – российские или американские. Возможно, это видение Соединенных Штатов Америки. Может быть по-разному", – сказал Зеленский.

Он отметил, что без давления на РФ, прежде всего Америки, добиться результата не удастся.

"Мы поддержали инициативу президента [Дональда] Трампа по безусловному прекращению огня. Но попытка "договориться обо всем сразу в один день" не сработает", – обратил внимание президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно агентство Bloomberg заявило, что США якобы готовы ослабить санкции против Москвы и признать "контроль" России над украинским полуостровом Крым в рамках потенциальной сделки о завершении войны.

– Американский президент Дональд Трамп предполагал, что Украина и страна-агрессор РФ могут достигнуть соглашения о перемирии уже на этой неделе.

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