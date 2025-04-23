'Терпение Трампа заканчивается': в Белом доме заявили, что Зеленский двигается в неправильном направлении

Терпение президента США Дональда Трампа иссякает, он не доволен главой Украины Владимиром Зеленским и темпами переговоров по окончании войны. Белый дом раздосадован тем, что президент Украины ведет переговоры через прессу.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, Зеленский двигается в неправильном направлении, когда дело доходит до переговоров.

Левитт прокомментировала пост президента США Дональда Трампа о том, что он недоволен заявлением Зеленского о непризнании Крыма российским.

Как пояснила спикер, Трамп имел в виду, что Обама отдал Крым, позволив России захватить его в 2014 году. Сейчас американский президент не просит Украину признать аннексию Крыма, он только хочет, чтобы обе стороны сели за стол переговоров.

По ее словам, соглашение считается хорошим, если обе стороны остаются "немного недовольными".

Также она отметила, что переговоры должны проходить за закрытыми дверями, а президент Украины проводит их с помощью прессы. Левитт добавила, что Белый дом раздражен тем, что Зеленский пытается вести переговоры методами "мегафонной дипломатии".

"Для того, чтобы заключить хорошее соглашение, обе стороны должны пойти немного недовольными. И, к сожалению, президент Зеленский пытается комментировать мирные переговоры в прессе. И это неприемлемо для президента. Переговоры должны быть за закрытой дверью, но для того, чтобы наступил мир надо, чтобы обе стороны войны хотели этого, и, к сожалению, не, в Зеленый," – заявила пресс-секретарь Белого дома.

При этом она ни слова не прокомментировала, в каком направлении движется российский диктатор Путин.

"Президент разочарован. Его терпение заканчивается. Он хочет делать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет, чтобы убийства прекратились", – сказала Левитт.

Представитель Белого дома также не объяснила, почему Трамп, который якобы очень хочет мира, поддерживает агрессора, который начал эту войну и не хочет ее заканчивать.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп назвал "очень вредным" заявление Зеленского о непризнании Крыма российским. По словам Трампа, Украина потеряла Крым "много лет назад" и теперь он "даже не является предметом обсуждения".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции 22 апреля, что Украина никогда юридически не признает российскую оккупацию Крыма, ведь это противоречит Конституции и суверенитету государства. Он также подчеркнул, что обсуждение украинских территорий, временно занимающих враг, это лишь затягивание процесса переговоров.

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