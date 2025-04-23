России – Крым, Украине – 'гарантии безопасности': СМИ обнародовали 'последнее предложение' Трампа насчет завершения войны

СМИ обнародовали предложение по урегулированию войны в Украине, реакцию на которое Соединенные Штаты Америки якобы ожидают от Киева во время переговоров в Лондоне уже сегодня, 23 апреля. В нем говорится о том, что в итоге получат Украина и Россия.

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Об этом написали Axios и The Telegraph. Как сообщают эти издания, план прежде всего будет предусматривать замораживание нынешней линии фронта.

В одностраничном документе, который США представили украинским официальным лицам в Париже на прошлой неделе, это называется "последним предложением президента Трампа". Состоит этот план из семи пунктов:

– первый и второй пункты предполагают немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Украиной и Россией, на что президент Владимир Зеленский уже в принципе согласился;

– третий пункт требует от Украины воздержаться от попыток получения членства в НАТО, хотя страна по-прежнему может свободно присоединиться к ЕС;

– четвертый пункт касается территорий: Америка предлагает де-юре признать российский суверенитет над Крымом, который Путин незаконно аннексировал в 2014 году;

– заморозка линии фронта позволит Путину сохранить почти все захваченные россиянами территории. Это не означает формального признания этих оккупированных территорий частью России, но, как пишет The Telegraph, это предложение предусматривает фактическое признание со стороны США.

Кроме некоторых территорий, которые перейдут под контроль Украины, под американский контроль будет передана Запорожская атомная электростанция;

– шестой пункт предусматривает, что Украина подпишет соглашение о добыче полезных ископаемых, что позволит американским компаниям получить доступ к природным ресурсам страны;

– в седьмом пункте говорится о возможности возобновления отношений между Америкой и Россией, о том, что все американские санкции будут сняты и две страны могут начать сотрудничать в энергетической сфере.

В Axios определили, что по каждому из этих пунктов получит каждая из сторон. Что получит Россия согласно предложению Трампа:

– "де-юре" признание США российского контроля над Крымом;

– "де-факто признание" оккупации Россией почти всей Луганской области и оккупированных ныне частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей;

– обещание, что Украина не станет членом НАТО. В тексте говорится, что Украина может стать частью Европейского Союза;

– отмена санкций, введенных с 2014 года;

– усиление экономического сотрудничества с США, в частности, в энергетической и промышленной сферах.

Что получит Украина согласно предложению Трампа:

– "надежные гарантии безопасности" с участием специальной группы европейских стран и, возможно, также неевропейских стран-единомышленников. В документе нечетко прописано, как будет функционировать эта миротворческая операция, и не упоминается участие США;

– возвращение небольшой части Харьковской области, которую оккупировала Россия;

– беспрепятственное передвижение по реке Днепр, которая проходит вдоль линии фронта в некоторых частях юга Украины;

– компенсации и помощь на восстановление, хотя в документе не сказано, откуда будет взято финансирование.

Определены как "другие элементы плана":

– Запорожская атомная электростанция – крупнейший подобный объект в Европе – будет считаться украинской территорией, но будет эксплуатироваться США, а электроэнергия с нее будет поставляться как в Украину, так и в Россию;

– документ ссылается на американо-украинское соглашение о добыче полезных ископаемых, которое, по словам Трампа, будет подписано в четверг.

"В предложении очень четко прописано, какие ощутимые выгоды получает Россия, но очень туманно и в общих чертах сказано, что получит Украина", – сказал источник, близкий к украинскому правительству, отметив, что Киев считает это предложение очень предвзятым по отношению к России.

Отметим, что, по словам Владимира Зеленского, у делегации Украины на переговорах в Лондоне есть мандат на обсуждение как безусловного, так и частично прекращения огня. Однако он не говорил, что представители Киева будут иметь право соглашаться на предложения типа описанного выше.

Напомним: СМИ писали, что российский диктатор Владимир Путин якобы предложил президенту США Дональду Трампу остановить вторжение в Украину на нынешней линии фронта. Подобная идея прозвучала, когда представители Соединенных Штатов посещали РФ для переговоров.

В Кремле же утверждают, что предложение остановить войну против Украины на текущей линии фронта является ложной информацией.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что российскую оккупацию нашей АР Крым Украина юридически никогда не признает, это противоречит Конституции и суверенитету государства. А распространенные в СМИ "предложения" США по отказу от Крыма и вступлению в НАТО не являются официальной позицией.

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