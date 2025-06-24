Уиткофф сетует, что укрывательство Хаменеи тормозит переговоры между США и Ираном – CNN

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф остается в контакте с иранскими официальными лицами после ударов США по ядерным объектам Тегерана. Американская администрация продолжает искать дипломатическое решение конфликта.

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Однако ситуацию осложняет то, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи спрятался в тайном месте на фоне эскалации ситуации. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Из-за укрывательства Хаменеи иранским официальным лицам чрезвычайно трудно с ним связаться.

Американские чиновники понимают, что аятолла Хаменеи должен будет подписать любое важное дипломатическое решение. Но получить информацию от него и передать ее ему стало сложнее.

"Это привело к тому, что коммуникация между США и Ираном – то ли напрямую, то ли через посредников – несколько приостановилась", – сказано в статье.

Напомним: СМИ писали о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган пытался организовать историческую встречу представителей США и Ирана в Стамбуле. Однако план не удалось реализовать из-за отсутствия согласия верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июня Иран впервые провел прямые переговоры с Соединенными Штатами на фоне обострения конфликта с Израилем. Иранская сторона заявила, что "может проявить гибкость в ядерном вопросе", если США будут давить на Израиль, чтобы тот прекратил войну.

А уже в ночь на воскресенье, 22 июня, американские Военно-воздушные силы нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране – Фордо, Натанз и Исфаган.

Президент США Дональд Трамп заявил о "полном и безвозвратном уничтожении" ключевых ядерных объектов Ирана после американской атаки в ночь на 22 июня. По его словам, теперь Тегеран должен заключить мир, иначе получит еще более масштабные удары.

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