Эрдоган пытался организовать встречу Трампа с Хаменеи, но последний 'вышел из чата' – Axios

Президент Турции Реджеп Эрдоган пытался организовать историческую встречу представителей США и Ирана в Стамбуле. Однако план не удалось реализовать из-за отсутствия согласия верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

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Об этом сообщает Axios со ссылкой на нескольких американских чиновников. По информации источников, 16 июня Эрдоган лично позвонил Дональду Трампу и предложил провести переговоры между двумя государствами уже на следующий день.

Трамп согласился и даже заявил о готовности лично прибыть в Турцию или отправить вице-президента Джей Ди Венса и спецпосланника Стива Уиткоффа на встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Турецкая сторона сразу передала предложение иранцам. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обратился к президенту Ирана Пезешкиану и главному дипломату Аббасу Аракчи. Они, в свою очередь, пытались получить одобрение верховного лидера Хаменеи.

Но именно на этом этапе все остановилось. Axios пишет, что из-за опасений покушения Хаменеи фактически находится в изоляции – с ним не удалось установить контакт. Без его одобрения никакие дипломатические шаги не возможны.

Через несколько часов иранская сторона сообщила Анкаре, что связаться с Хаменеи не удалось. Турция сразу проинформировала Вашингтон об отмене встречи.

Как сообщалось ранее, нынешний режим в Иране представляет глобальную угрозу, которая выходит далеко за пределы регионального конфликта. Тегеран финансирует, вооружает и координирует терроризм по всей планете, а к тому же находится в шаге от создания ядерного оружия. Израиль не прекратит своих атак, пока ядерная угроза Ирана не будет ликвидирована.

Кроме того, 18 июня, американский президент Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения по иранской проблеме. В то же время желания втягивать США в военный конфликт у него нет.

Ранее в тот же день Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с телевизионным обращением к нации. Он раскритиковал требование Трампа о "безусловной капитуляции" Ирана, которое, по словам президента США, предусматривает полное уничтожение иранской ядерной программы.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция вместе с Великобританией и Германией приготовили дипломатическую инициативу для Ирана, которую озвучили в Женеве 20 июня. Их "всеобъемлющее переговорное предложение" имеет целью снизить напряжение в противостоянии Ирана с Израилем.

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