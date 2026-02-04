Уиткофф и Кушнер присоединятся к переговорам Украины и РФ в Абу-Даби – Белый дом

В Белом доме сообщили, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер присоединятся к трехсторонним переговорам по окончанию войны России против Украины. Они состоятся в Абу-Даби (ОАЭ) 4 и 5 февраля.

Об этом 3 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, общаясь с журналистами. Она отметила, что Уиткофф, Кушнер и Трамп уже "сделали невозможное" ради мира на Ближнем Востоке, и теперь стремятся достичь такого же результата для завершения войны в Украине.

"Специальный посланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра (4 февраля – Ред.) будут в Абу-Даби для очередного раунда трехсторонних переговоров", – сказала Ливитт.

По словам пресс-секретаря, трехсторонние переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и РФ, которые состоялись 23-24 января в Абу-Даби, являются "историческими по своей природе".

"Никогда раньше эти три наши страны по-настоящему не могли сесть за стол переговоров, чтобы продвинуть дело к миру", – заявила пресс-секретарь Белого дома.

Что предшествовало

На вилле Мар-а-Лаго в американском штате Флорида в субботу, 31 января, состоялись переговоры представителей США со специальным посланником кремлевского диктатора Кириллом Дмитриевым. Обе стороны назвали разговор "продуктивным".

В состав американской делегации входили специальный посланник президента США Стив Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент, зять Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

После этого госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в Сенате заявил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров о прекращении войны в Украине. При этом участие США в этих переговорах возможно, отметил он.

Впоследствии корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что во втором раунде переговоров между Украиной и Россией, который состоится 4-5 февраля в Абу-Даби, США будут участвовать. К переговорам присоединится спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, добавил он.

У Украины также запланированы двусторонние встречи с американской стороной. Об этом сообщил Владимир Зеленский, который в понедельник, 2 февраля, провел совещание с переговорной командой перед новым раундом активных дипломатических действий.

Как сообщал OBOZ.UA, перенос очередного раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США в Абу-Даби с 1 на 4-5 февраля выглядит техническим лишь на первый взгляд. Формальное объяснение – встреча представителей Москвы и Вашингтона во Флориде. На самом деле речь идет не об изменении дат, а об изменении приоритетов и баланса переговорных треков.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA сказал народный депутат Украины, глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его словам, ключевым элементом этой паузы стал визит в США Кирилла Дмитриева. После встречи с ним Виткофф назвал переговоры "продуктивными" и заявил о якобы готовности России "работать над обеспечением мира в Украине". Именно после этого было принято решение отложить консультации в Абу-Даби.

