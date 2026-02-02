Следующий раунд переговоров между Украиной и РФ пройдет при участии представителя США – Axios

Во втором раунде переговоров между Украиной и Россией, который состоится 4-5 февраля в Абу-Даби, США будут участвовать. К переговорам присоединится спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X со ссылкой на источники. По его словам, Уиткофф после вояжа в Израиль поедет в ОАЭ.

По информации журналиста, 3 февраля спецпосланник Трампа прибудет в Израиль, где проведет встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками.

После этого Стив Уиткофф отправится в Объединенные Арабские Эмираты и проведет еще один раунд переговоров с Россией и Украиной в Абу-Даби.

Напомним, что ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что следующий раунд переговоров о прекращении войны в Украине пройдет без спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера. Он говорил, что, возможно, на встрече будут присутствовать представители США, но это будут не Уиткофф и Кушнер.

Переговоры в Абу-Даби

Первый раунд переговоров по завершению войны в Украине состоялся в Абу-Даби 23 января.

Это были по сути первые за долгое время полноценные переговоры между Украиной, Россией и США. Они завершились без прорыва, но с важными маркерами изменения самого процесса. Тем не менее, никакого реального компромисса между Киевом и Москвой так и не появилось.

Россия в очередной раз настаивает на неприемлемых требованиях – вывода ВСУ из неоккупированной части Донецкой области и на фактическом замораживании фронта в Запорожской и Херсонской областях без отказа от будущих претензий. Украина эти требования отвергает.

Кремль одновременно прямо указывает, что территориальный вопрос для России является принципиальным. Фактически Москва не отступила ни на шаг от своих ультиматумов.

По словам экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, Россия приняла участие в трехсторонних переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах для "галочки". Агрессору это нужно для того, чтобы избежать большего санкционного давления со стороны Соединенных Штатов и задобрить американского лидера Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров в трехстороннем формате. Определено, что встречи состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Также глава государства подчеркнул, что Киев готов предметно обсуждать проблемные вопросы и работать на результат, который приблизит окончание войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!