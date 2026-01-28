Уиткофф и Кушнер не будут участвовать в дальнейших переговорах по Украине, – Рубио

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров о прекращении войны в Украине. При этом участие США в этих переговорах возможно.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в Сенате, пишет Reuters. Он отметил, что на мирных переговорах продолжается работа по решению "очень сложного" вопроса по Донбассу.

По словам Рубио, территориальные требования путинского режима остаются единственным спорным пунктом мирного плана, по которому в настоящее время Киев и Москва не сходятся.

Он назвал это разногласие ключевым вопросом, который "очень трудно" решить.

Российский диктатор Путин неоднократно заявлял, что РФ захватит весь украинский Донбасс силой, если Киев не откажется от него в мирном соглашении.

Украина же не собирается дарить России свою территорию, которую Москва не смогла захватить на поле боя. Опросы показывают низкий уровень заинтересованности украинцев в территориальных уступках.

"Это все еще мост, который нам нужно перейти. Это все еще пробел, но по крайней мере нам удалось сузить круг вопросов до одного центрального, и это, вероятно, будет очень сложный вопрос", – сказал Рубио.

США могут присоединиться к переговорам

Высокопоставленный американский дипломат заявил, что на дальнейших переговорах по Украине США могут присутствовать. Но главные посланцы президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые участвовали в предыдущем раунде переговоров в Абу-Даби, не будут участвовать.

Переговоры в ОАЭ, которые включали редкую личную встречу между российскими и украинскими представителями, завершились без соглашения, но Москва и Киев заявили, что открыты к дальнейшему диалогу. Ожидается, что в следующее воскресенье в Абу-Даби состоятся дальнейшие переговоры.

