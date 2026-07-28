Уиткофф и Кушнер могут в ближайшее время посетить Киев, – Лора Лумер

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время впервые посетят Киев с дипломатической миссией и с целью прекращения российско-украинской войны. Об этом договорились американский и украинский лидеры во время встречи в Вашингтоне.

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Об этом 28 июля заявила американская ультраправая независимая журналистка и активистка Лора Лумер, сославшись на источник в Белом доме. MAGA-инфлюенсерка сама недавно посетила Украину.

По словам Лумер, дата и время визита будут определены в ближайшее время. Планируется, что Уиткофф и Кушнер прибудут в Киев в течение ближайших двух недель.

"Это было мое предложение Белому дому в начале этой недели, когда я встречалась с президентом Зеленским и послом Сергеем Кислицей в Офисе президента Украины", – заявила журналистка.

Она добавила, что на протяжении последней недели призывала Уиткоффа и Кушнера приехать в Киев, подчеркнув, что они провели достаточно встреч в Москве и должны посетить Украину. Особенно сейчас, когда Россия поставляет Ирану оружие и спутниковые снимки для убийства американских солдат.

Мы писали о том, что 28 июля в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе беседы стороны обсудили ход событий на фронте в Украине и переговоры с Россией, а приоритетом стали "противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июля президент Владимир Зеленский говорил, что визит американского переговорщика Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Украину все еще может состояться.

А 22 июля глава государства провел с спецпосланниками телефонный разговор. Стороны обсудили дипломатические шаги по прекращению войны России с Украиной.

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