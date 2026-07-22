"Нужен мир с достоинством": Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером идеи по прекращению войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланцами Белого дома Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили дипломатические шаги по прекращению войны России с Украиной.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По словам главы государства, команды Киева и Вашингтона продолжат оставаться на связи.

"Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир. Мир нужен – мир с достоинством, и Украина уже давно к этому готова. Наши команды остаются в тесном контакте, в частности, чтобы продолжить работу над всем, что обсудили", сказал глава государства.

Беседа может быть связана с визитом президента в США

Кроме того, предполагается, что Зеленский на неделю отправится в США на похороны сенатора Линдси Грэма и переговоры о мире в Украине.

Как заявил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк со ссылкой на свои источники, также возможна встреча с Дональдом Трампом, хотя она пока не подтверждена.

Он заявил, что президент в ближайшие дни покинет Украину и пробудет в США как минимум до 28 июля, когда состоятся похороны Грэма. По мнению парламентария, никаких кадровых решений, в частности касающихся министра обороны, в этот период принято не будет.

Напомним, визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину все еще может состояться. Владимир Зеленский сообщил , что спецпосланцы связывались с Украиной в течение последних двух дней (то есть 1 и 2 июля), а секретарь СНБО Рустем Умеров провел отдельную беседу с Кушнером.

Как сообщал OBOZ.UA, во время саммита G7 во французском Эвиане Дональд Трамп якобы выразил разочарование в отношении кремлевского диктатора Владимира Путина. Американский президент намекнул, что может отказаться от так называемых Анкориджских договоренностей.

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