"Умеров и Кушнер провели несколько разговоров": Зеленский ожидает визита зятя Трампа в Украину

Визит американского переговорщика Стива Виткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Украину все еще может состояться. По крайней мере, на это надеется глава украинского государства Владимир Зеленский.

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Эту тему он затронул во время общения со СМИ в четверг, 2 июля, посещая одну из разрушенных в результате российского обстрела локайий в Киеве. The Guardian передает, что Киев и Вашингтон продолжают поддерживать контакт.

Зеленский сообщил, что представители Соединенных Штатов связывались с Украиной в течение последних двух дней (то есть 1 и 2 июля).

Переговоры, в частности, провели секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и Кушнер, зять Дональда Трампа.

Президент Украины добавил, что он по-прежнему ожидает приезда американских чиновников – даже несмотря на тупик в мирных переговорах при посредничестве США.

Кроме того, лидеры Украины и США снова должны увидеться лично. Зеленский надеется встретиться с Трампом на полях саммита НАТО в Анкаре (Турция) на следующей неделе.

Как писал OBOZ.UA:

– Во время саммита "Группы семи", который прошел 15–17 июня в городе Эвиан-ле-Бен (Франция), Дональд Трамп якобы выразил разочарование из-за кремлевского диктатора Владимира Путина. В Axios утверждают: американский президент намекнул, что может отказаться от так называемых Анкориджских договоренностей.

– В The Economist заявили, что Украина и США поддерживают ежедневные контакты по поводу возможных путей завершения войны. Среди вариантов, которые якобы обсуждаются, – поэтапное прекращение огня.

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