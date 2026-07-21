"Я не в России, потому что я не пропагандистка": известная американская консервативная журналистка посетила Украину. Видео

Известная американская журналистка, MAGA-инфлюенсер и близкая советница президента США Дональда Трампа Лора Лумер 20 июля прибыла в Киев. О своём приезде она сообщила в посте в соцсети, где также прокомментировала своё решение посетить именно Украину.

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О своём визите Лумер сообщила на странице в X. Она опубликовала краткое сообщение: "Я не в России, потому что я не пропагандистка", очевидно намекая на американскую политическую блогершу Кэндис Оуэнс, которая ранее посещала Санкт-Петербург для участия в экономическом форуме.

Лора Лумер долгое время критиковала Украину и занимала антиукраинскую позицию. Однако в последнее время она заявила, что пересмотрела свои взгляды и начала открыто поддерживать Украину.

В начале июля журналистка сообщила, что в войне России против Украины она теперь поддерживает Киев. По её словам, на такое решение повлияло сравнение поздравлений с Днём независимости США, поступивших от Украины и России.

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Тогда Лумер опубликовала на своей странице поздравление президента Украины Владимира Зеленского с 4 июля и написала, что не увидела аналогичного обращения со стороны России.

"Очень хорошее сообщение от президента Украины Зеленского от 4 июля 2026 года. Видимо, я пропустила поздравительное сообщение от России. А то ли потому, что Россия слишком занята работой над уничтожением американского превосходства, а их чиновники провели 250-летие Америки в Иране, оплакивая Хаменеи. Теперь я официально за Украину!" — написала Лумер.

Свой пост она проиллюстрировала фотографией монумента "Родина-мать" в Киеве, который был подсвечен цветами американского флага.

Кто такая Лора Лумер

Лора Лумер — американская ультраправая независимая журналистка и активистка, известная, в частности, продвижением теории заговора, согласно которой теракты 11 сентября 2001 года были инсценированы внутренними "силами" США. Она является активной сторонницей антимусульманской риторики, часто называя мусульман "дикарями", является одной из ярых сторонниц президента США Дональда Трампа и даже участвовала в его последней президентской кампании.

В апреле прошлого года американский телеканал CNN сообщил, что во время визита в Белый дом Лумер якобы возмутилась тем, что даже после проверки в Совет национальной безопасности США попали представители тех внешнеполитических взглядов, которые были характерны для администрации экс-президента США Джорджа Буша-младшего.

Как сообщал OBOZ.UA, Лумер уличила экс-главу Национальной разведки США Тулси Габбард в том, что та представила документы российского ГРУ о так называемых "биолабораториях в Украине" как результат деятельности разведки США. В самих документах зафиксирован ряд географических и орфографических ошибок. По мнению Лумер, фальсификацию документов осуществила не команда аналитиков разведывательного ведомства, а политическая команда Габбард.

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