"Уиткофф и Кушнер должны были прилететь самолетом в Борисполь": Порошенко прокомментировал российскую атаку на киевские аэропорты

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что атака войск РФ на киевские аэропорты накануне визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера – это четкий сигнал, который Владимир Путин посылает миру. На самом деле диктатору не нужно прекращение войны.

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Таким образом он продемонстрировал, что не хочет видеть посланников президента Дональда Трампа в Киеве. Об этом Порошенко заявил журналистам в Вильнюсе, где он принимает участие в съезде крупнейшей партии Литвы "Союз Отечества – Литовские христианские демократы".

"У нас была информация, что господин Кушнер и господин Уиткофф должны были впервые за пять лет прибыть на американском самолете в аэропорт "Борисполь". И именно этой ночью Россия нанесла удары по "Борисполю" и "Жулянам". Таким образом они дали понять, что не хотят видеть Кушнера и Уиткоффа в Киеве. Это был демонстративный отказ от предложения президента Трампа о трехдневном прекращении огня перед началом переговоров. Это чрезвычайно показательный жест: Путин хочет войны. Это сигнал номер один", – заявил он.

Порошенко подчеркнул, что Путин не понимает ни украинского, ни немецкого, ни русского языка – он понимает исключительно язык силы. И для того, чтобы говорить с ним, нам нужно больше оружия, нужны более сильные Вооруженные силы Украины, дальнобойные ракеты, противовоздушная оборона и уникальное единство – единство между Украиной, Литвой, Европой и НАТО.

"Сейчас Россия применяет принципиально иную тактику. Чрезвычайно трудно жить в режиме 15-часовых воздушных тревог: город оказывается парализованным – бизнес, почта, школы, аптеки, больницы. Чтобы противодействовать этому, мы ищем новые подходы, в частности в отношении многоуровневой системы оповещения и самых современных решений", – отметил Петр Порошенко.

Россия атаковала аэропорты

Ночью 5 сентября российские войска впервые за долгое время нанесли демонстративные удары по аэропортам в Киеве и Борисполе. Президент Украины Владимир Зеленский назвал их "реакцией" Москвы на подготовку возможностей для специальных представителей президента США Дональда Трампа прилететь в Киев на самолете.

Глава государства подчеркнул: эти демонстративные атаки непременно получат ответ в рамках недавно анонсированной операции в отношении российского воздушного пространства.

"Мы зафиксировали этот шаг России и на следующей неделе соответствующим образом скорректируем нашу операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия дронов и ракет в небе. Конечно, с нашей стороны никаких угроз дипломатии нет и не будет. Украина заинтересована в приближении мира. Россия будет отвечать за то, что она делает. Спасибо всем, кто помогает нашему государству и украинцам!" – резюмировал президент.

Ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы украинцы временно прекратили атаки беспилотников на столицу страны-агрессора и энергетические объекты РФ, пока американцы будут там находиться. Россияне же аналогичным образом должны прекратить ракетные атаки на Киев.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил в течение трех суток, с 5 по 8 сентября, не наносить удары по Киеву. Это связано с приездом американской делегации. При этом речь не идет о Киевской области и других городах Украины.

Владимир Зеленский 5 сентября провел телефонный разговор со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он отметил, что с момента разговора Украина готова соблюдать режим приостановки воздушных ударов по Москве.

"С этого момента и до конца суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне – по Киеву", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне слухов о перемирии РФ похвасталась новым циничным ударом по Украине. Враг атаковал ряд областей, включая Киевскую. Под ударом вновь оказались гражданские предприятия, склады с продуктами и товарами повседневного спроса, а также жилые дома. Есть погибшие и пострадавшие.

Впоследствии глава ОПУ Кирилл Буданов подтвердил, что Киев передал Москве предложения о прекращении огня. Их донесли лично российскому диктатору Владимиру Путину.

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