США просят Украину не бить по энергетике России из-за визита представителей Трампа – NYT

Два главных представителя президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, в эти выходные посетят Москву и Киев. При этом Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы украинцы временно прекратили атаки беспилотников на столицу страны-агрессора и энергетические объекты РФ, пока американцы будут находиться там.

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Россияне же аналогичным образом должны прекратить ракетные атаки на Киев. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на слова официальных лиц, осведомленных об этих дипломатических усилиях.

Медиа также сообщали, что поездка оказалась под вопросом из-за опасений Уиткоффа по поводу визита. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова обеспечить безопасное воздушное пространство для американских переговорщиков во время их поездки.

Он отметил, что Украина, как и во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, обеспечит нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть к месту проведения встреч.

"Мы заботимся именно о них, а не о России. С нашей стороны воздушных ударов не будет", – сказал президент.

В то же время он подчеркнул, что Россия должна в равной степени обеспечить тишину без воздушных ударов на время, необходимое для проведения переговоров и решения логистических вопросов, связанных с визитом американской стороны.

Что известно о визите

По словам чиновников, переговоры о поездке продолжаются уже несколько недель. Ее цель – возобновить переговоры о мирном соглашении.

Ожидается, что Уиткофф, специальный посланник президента США, и Кушнер, его зять и частый ключевой переговорщик, встретятся с российским диктатором Владимиром Путиным в субботу, 5 сентября. Затем они отправятся в Киев – впервые для обоих посланников – чтобы встретиться там с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Неясно, будут ли американцы выдвигать новое предложение обоим главам государств, или же будут побуждать их к урегулированию разногласий по оставшимся вопросам, среди которых – вопрос о том, кто в итоге будет контролировать Донбасс, украинскую территорию, частично оккупированную Россией", – говорится в статье.

Хотя Уиткофф и Кушнер несколько раз ездили в Москву, они еще не были в Киеве, несмотря на многочисленные официальные приглашения. Две недели назад директор ЦРУ Джон Ретклифф посетил Москву, где пробыл всего несколько часов, чтобы встретиться со своим российским коллегой. Уиткофф, между тем, встречался с Путиным уже более полудюжины раз.

В NYT отметили, что эти визиты состоятся в критический момент конфликта. На протяжении большей части года атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты энергетической инфраструктуры РФ имели разрушительные последствия: россияне вынуждены часами стоять в очередях за бензином, если им вообще удается его найти.

Однако у украинцев закончились перехватчики, способные сбивать российские ракеты, которые сыплются на Украину, из-за чего Киев и некоторые другие города "остались практически беззащитными".

Как сообщал OBOZ.UA, специальные посланники американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные посетят Москву и Киев. В ходе обеих поездок они проведут переговоры о прекращении войны. По данным СМИ, в Москву они вылетают в пятницу, 4 сентября.

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