Зеленский рассказал, каким будет ответ на удары РФ по "Борисполю" и "Жулянам"

Ночью Россия нанесла удары по гражданским объектам в ряде областей нашей страны. В частности, враг целенаправленно обстреливал аэропорты в Борисполе и Жулянах.

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Эти удары президент Украины Владимир Зеленский назвал "реакцией" Москвы на подготовку условий для прилета в Киев на самолете специальных представителей президента США Дональда Трампа. Глава государства подчеркнул: эти демонстративные атаки непременно получат ответ в рамках недавно анонсированной операции в отношении российского воздушного пространства.

Россия ответила ударами на предложение о прекращении огня

Зеленский подчеркнул, что в ночь на 5 сентября государство-агрессор продолжило террор против украинцев. Враг наносил удары исключительно по гражданским объектам. Россияне убили пятерых работников предприятия в Каменском в Днепропетровской области, еще пятеро человек получили ранения.

"Во многих регионах повреждены обычные жилые дома – в Херсоне, Борисполе и в Харьковской области. В Сумах и Николаеве дронами нанесли удары по торговым центрам", – добавил президент.

В то же время в ночной атаке врага было и кое-что необычное: российские войска нанесли демонстративные удары по аэропортам в Киеве и Борисполе.

"Именно целенаправленно, впервые за долгое время. Очевидно, такие удары России по аэропортам являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом для прибытия в Украину и приземлиться в аэропорту "Киев" или в аэропорту "Борисполь". Российско-иранские "Шахеды" в ответ на американскую дипломатию", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил: эти удары не останутся для врага безнаказанными.

"Мы зафиксировали этот шаг России и на следующей неделе соответствующим образом скорректируем нашу операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия дронов и ракет в небе. Конечно, с нашей стороны никаких угроз дипломатии нет и не будет. Украина заинтересована в установлении мира. Россия будет отвечать за то, что она делает. Спасибо всем, кто помогает нашему государству и украинцам!" – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне слухов о перемирии РФ похвасталась новым циничным ударом по Украине. Враг атаковал ряд областей, включая Киевскую. Под ударом вновь оказались гражданские предприятия, склады с продуктами и товарами повседневного спроса, а также жилые дома. Есть погибшие и пострадавшие.

Впоследствии глава ОПУ Кирилл Буданов подтвердил, что Киев передал Москве предложения о прекращении огня. Их донесли лично российскому диктатору Владимиру Путину.

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