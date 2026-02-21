'Угадайте, кто будет доволен': Туск раскритиковал блокирование Венгрией европейской помощи для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал вето, которое наложил глава венгерского правительства Виктор Орбан на выделение ЕС для Украины кредита в 90 миллионов евро. Он сравнил позицию венгерского правительства с позицией польской оппозиционной партии "Право и справедливость" не поддерживать намерение ЕС усилить обороноспособность стран Евросоюза.

Об этом 21 февраля Дональд Туск написал в сети Х. Он риторически спросил, "кто будет доволен" такими позициями польской оппозиции и венгерского правительства.

Что сказал Туск

"Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заблокировать SAFE, что означает деньги на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто доволен", – лаконично отметил глава польского правительства.

Очевидно, Дональд Туск намекает на главаря Кремля, потому что именно Россия сегодня признана в ЕС и НАТО главной угрозой на континенте.

О чем речь

Инструмент SAFE – это программа, направленная на укрепление обороны стран-членов ЕС. Она предусматривает поддержку на общую сумму 150 млрд евро – в том числе в виде кредитов под низкие проценты – в первую очередь на закупку военной техники европейского производства. Польша является крупнейшим бенефициаром этой кредитной программы с утвержденным финансированием в размере 43,7 млрд евро.

Программу SAFE критикует партия "Права и справедливость" из-за опасений, что программа ЕС якобы может быть использована в будущем как элемент политического давления на Польшу.

Что предшествовало

Напомним, что на заседании послов ЕС в минувшую пятницу, 20 февраля, венгерская сторона выразила протест против совместного заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза и таким образом заблокировала выделение Украине займа от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро. Венгрия намерена блокировать выделение нашему государству указанного кредита, пока не восстановится транзит нефти по трубопроводу "Дружба", заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Как сообщал OBOZ.UA, последний никак не аргументировал свою позицию, отметив лишь, что Венгрия не поддастся "шантажу". Позицию своего шефа объяснил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который отметил, что Украина перекрыла российский нефтепровод, чтобы "повысить цены на топливо перед выборами" в Венгрии, причем сделала это, "согласовывая с венгерской оппозицией".

