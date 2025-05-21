Страны ЕС достигли согласия по созданию оборонного фонда на 150 млрд евро: что известно

раины Европейского Союза согласились на запуск масштабного оборонного фонда под названием Security Action for Europe (SAFE). Его общий объем составит 150 млрд евро, и средства будут направлены на усиление обороноспособности стран-членов.

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Об этом сообщило председательство Польши в Совете ЕС. Отмечается, что фонд станет первой крупной инициативой Евросоюза, целью которой является повышение инвестиций в оборонную промышленность и военные способности блока. Программа предусматривает многолетний заем с низкими процентами, который предоставляется под гарантии бюджета ЕС.

"150 млрд евро вскоре будут доступны странам-членам", – говорится в сообщении.

Кроме финансирования, SAFE также должен упростить и ускорить процедуры закупки вооружения и техники, в частности через механизм совместных оборонных заказов между государствами-членами.

"Чем больше мы инвестируем в наши армии, тем лучше сможем остановить тех, кто хочет нам навредить", – отметили представители польского председательства.

Ожидается, что формальное утверждение программы состоится 27 мая во время заседания Совета ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее еще в апреле 2024 года стало известно, что министры финансов стран ЕС рассматривали инициативу создания межправительственного оборонного фонда для совместной закупки вооружения. Участие в программе планировали предложить не только странам-членам Евросоюза, но и таким партнерам, как Украина, Великобритания и Норвегия. Идея фонда была изложена в проекте, подготовленном аналитическим центром Bruegel по заказу польского председательства

В то же время, Великобритания предложила план по созданию европейскими странами "наднациональной институции", которая бы совместно закупала военную технику, накапливала оружие и помогала финансировать широкомасштабное перевооружение на всем континенте. Британские чиновники считают, что это мог бы быть фонд для "коалиции желающих".

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