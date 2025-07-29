'Удары наносятся по военной инфраструктуре': в Кремле сделали циничное заявление после атаки на колонию на Запорожье

В Кремле сделали очередное циничное заявление относительно атак по украинской территории. Там выдали, что страна-агрессор не наносила ударов по Беленьковской исправительной колонии в Запорожье.

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Об этом во время брифинга пропагандистским СМИ сообщил путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия атакует исключительно военную инфраструктуру.

Что сказал Песков

"Российская армия не наносит удары по гражданским целям. Удары наносятся по военной и привоенной инфраструктуре", – заявил спикер Кремля.

Что предшествовало

В ночь с 28 на 29 июля российские оккупанты нанесли авиаудар по Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области. В результате атаки погибли 17 человек, еще 83 – пострадали. Кроме самого учреждения, в зоне поражения оказались частные дома. Стоит отметить, что циничный удар россиян пришелся на третью годовщину российского теракта в Еленовке.

По информации ОВА, в течение суток захватчики нанесли 672 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. Оккупанты совершили 10 авиаударов по Беленькому, Железнодорожному, Белогорью, Малиновке и Новоандреевке. С помощью 461 беспилотника россияне атаковали Малокатериновку, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.

Как сообщал OBOZ.UA, Песков заявил, что переговоры Украины и РФ на уровне президентов стран должны "поставить точку в урегулировании" войны и зафиксировать договоренности, которые "еще не выработаны". Для сближения меморандумов обеих сторон нужно проделать "очень сложную" работу.

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