"У нас ядерного оружия больше, чем у кого-либо в мире": Трамп назвал Медведева "глупым человеком" за его угрозы. Видео
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 30 сентября вспомнил о ядерных угрозах со стороны заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, назвав его "действительно тупым человеком". В ответ на эти угрозы американский лидер "немедленно продемонстрировал военную мощь" США.
Об этом Трамп рассказал, выступая перед руководством Пентагона. По его определению, Россия недавно "слегка угрожала" США.
Президент США вспомнил о Медведеве в прошедшем времени. По его словам, заместитель председателя Совбеза РФ stupid – то есть "тупой".
"Это был действительно тупой человек, который работает на Путина. И я отправил атомную подводную лодку – самое смертоносное оружие из созданных – к берегам России. Я сделал это из-за его упоминания слова "ядерный". Просто для подстраховки. Мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом", – добавил Трамп.
Американский лидер объяснил, что в английском языке "есть два слова на букву "н", которые нельзя использовать. Очевидно, имеются в виду слова nuclear и niger (то есть, "ядерный" и "ниггер" соответственно).
Трамп отметил, что Соединенные Штаты опережают страну-агрессора Россию и Китай в сфере подводных лодок на 25 лет вперед. Правда, последняя довольно быстро сокращает этот разрыв.
"Россия на втором месте, Китай на третьем, но они догоняют. Через пять лет они будут наравне", – считает он.
Что предшествовало
Впервые заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Дональду Трампу третьей мировой войной еще в мае текущего года – это без учета аналогичных угроз, которые звучали от него в сторону других стран Запада. Россиянин комментировал слова Трампа в адрес российского диктатора Владимира Путина.
В июле Медведев вновь пригрозил Соединенным Штатам войной. И снова его угроза была ответом на угрозу самого Трампа, который, напомним, дал Путину полсотни дней на прекращение огня в Украине. По мнению Медведева, это был "ультиматум", и Трамп "играет в игру ультиматумов с РФ", и должен помнить, что "Россия не Израиль и даже не Иран", и может ответить войной.
Таким образом, оба раза неполиткорректные слова на букву "н" Медведев, в отличие от Трампа, на самом деле, не использовал. Правда, и "ультиматумы" Трампа в адрес Путина также лишь остались словами-угрозами без всяких последствий. А вот слова заместителя председателя Совбеза РФ последствия имели.
Как сообщал OBOZ.UA, в июле Дональд Трамп заявил о размещении двух атомных подводных лодок "в соответствующих районах" на случай возможной попытки ядерного удара страны-агрессора России по Соединенным Штатам. И произошло это именно в качестве ответа на вторую угрозу Медведева.
