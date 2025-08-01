'Слова важны': Трамп объявил о размещении двух атомных подводных лодок 'в соответствующих районах' в ответ на заявления Медведева

Американский президент Дональд Трамп заявил о размещении двух атомных подводных лодок "в соответствующих районах" на случай возможной попытки ядерного удара страны-агрессора России по Соединенным Штатам. Президент США не уточнил, в каких именно районах будут или уже размещены боевые подводные лодки.

Видео дня

Такой ответ на заявления бывшего российского президента Дмитрия Медведева Трамп предоставил в собственной соцсети. Ранее Медведев напомнил американскому лидеру о российском ядерном оружии.

"В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России, ныне заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, я приказал разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим", – частности, отметил Трамп.

Президент США подчеркнул, что "слова очень важны и часто могут привести к непредсказуемым последствиям", но добавил, что "надеюсь – этот раз такого не будет".

Что предшествовало

Такой "диалог" бывшего и действующего президентов РФ и США ведется в последние дни в сетях в Telegram и Truth Social соответственно. Провокационными, очевидно, американец считает последние слова россиянина о российском ядерном оружии.

"Пусть Трамп вспомнит свои любимые фильмы о "ходячих мертвецах", а также то, как может быть опасна "мертвая рука", которая не существует в природе", – в частности, говорил Медведев.

"Мертвой рукой" в политике называют систему, следящую за состоянием жизнедеятельности человека, который имеет полномочия отдать приказ ядерной атаки. Если система зафиксирует смерть такого человека, она автоматически запустит ядерные ракеты по потенциальному врагу.

Отметим, что ранее Трамп заявил, что он "разочарован" в Путине, и объяснил, что его предыдущий срок России для содержательного участия в переговорах о прекращении войны теперь будет выпадать на 10 дней – с 29 июля по 8 августа. Он сказал, что не получил "никакого ответа" от Путина относительно ранее озвученных 50 дней и срока с 7 до 9 августа, поэтому оценил, что российский диктатор нацелен на захват "всей" Украины и, "вероятно, хочет продолжать войну".

Именно после этих заявлений Трампа – Путин ничего не ответил – Медведев и начал угрожать Америке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!