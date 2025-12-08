С кем Зеленский встретится в Лондоне и какие вопросы станут ключевыми: появились подробности

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, прибудет с официальным визитом в Лондон для ряда важных встреч на высшем уровне. Ключевыми темами станут мирный план для Украины, безопасность и усиление сотрудничества с партнерами.

Видео дня

В течение дня глава государства проведет переговоры с лидерами Европы и НАТО. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Так, в Лондоне Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Переговоры с британским премьером пройдут в формате "с глазу на глаз". После этого запланированы короткие комментарии для СМИ на крыльце Даунинг-10.

В то же время запланирован совместный видеозвонок Зеленского и Стармера с лидерами ЕС, европейских стран и НАТО, окончательный список участников которого еще уточняется. Во время этих переговоров будут обсуждаться вопросы поддержки Украины, гарантии безопасности и возможности реализации мирного плана.

Во второй половине дня, около 19:45 по брюссельскому времени, президент встретится в резиденции Генсека НАТО с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Также состоится встреча с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, где будут обсуждать дальнейшие шаги по усилению сотрудничества между Украиной и международными партнерами.

Ранее, в субботу, Зеленский провел "длинный и содержательный телефонный разговор" со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером, а также с главным переговорщиком от Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым после встречи четырех человек в Майами. Встреча в Майами состоялась после того, как Уиткофф и Кушнер провели пять часов в Кремле с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения некоторых пунктов пересмотренного мирного предложения США.

Зеленский сообщил, что договорился с американскими партнерами "о следующих шагах и форматах переговоров" и получит подробный отчет о встрече в Майами во время личной встречи с Умеровым и Гнатовым. В вечернем обращении в воскресенье он отметил, что новая дипломатическая неделя начинается с консультаций с европейскими лидерами по безопасности, поддержки устойчивости Украины и финансирования обороны, в частности противовоздушной.

Ожидается, что Зеленский обратится с просьбой о дополнительной военной и финансовой поддержке на фоне усиления атак российских войск на украинские города и критически важную инфраструктуру.

В то же время в понедельник запланирован визит нового министра иностранных дел Великобритании Иветт Купер в Вашингтон, где она встретится с государственным секретарем США Марко Рубио и советником Трампа по вопросам Ближнего Востока Массадом Булосом, чтобы обсудить Украину и ситуацию в Газе.

Ранее OBOZ.UA писал, что накануне появились новые подробности о переговорах США и Украины о мирном соглашении. О сложных вопросах стороны якобы общались в "конструктивной атмосфере".

Между тем, по данным Bloomberg, лидеры ЕС уговаривают Зеленского не сдавать России Донбасс: вывод украинских войск из неоккупированной части Донецкой области остается одним из ключевых требований РФ 0 наравне с запретом для Украины вступления в НАТО и попытками ограничить численность украинского войска и "разрешенные" нашей армии вооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!