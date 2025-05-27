Медведев пригрозил Трампу третьей мировой войной: что не так с его угрозами

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал обращение президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Путину. В частности, Медведев пригрозил Трампу третьей мировой войной.

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Реакцию на сообщение американского лидера в сети путинский советник также сделал в сети. Он также выразил надежду, что американский лидер поймет его слова.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп 27 мая в адрес кремлевского диктатора заявил, что Путин играет с огнем и если бы сейчас не Трамп был президентом, то с Россией уже произошло бы много "очень плохих вещей".

"Относительно слов Трампа о том, что Путин "играет с огнем" и что с Россией происходят "действительно плохие вещи". Я знаю только одну очень плохую вещь – третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!" – отметил Медведев.

В сети советнику Путина отвечают довольно остроумно. Так, люди вспоминают первую встречу украинского президента с американским (когда Трамп говорил, что у Зеленского нет козырных карт на руках), и говорят, что теперь у россиян "нет карт", и вообще американцев "угрозы не пугают".

Читает ли Медведев реакцию на свои посты в сети, неизвестно, но похоже, что нет. Россиянину напоминают, что он уже неоднократно угрожал ядерным оружием – и Украине, и странам, помогающим Украине, и вообще всему миру. Однако угрозы ни к чему еще не привели.

Потому что, как считают эксперты, угрозы Медведева являются лишь попытками Кремля очертить украинским партнерам так называемые "красные линии". Каждый раз, когда та или иная "красная линия" была перейдена, Москве приходится определять новые границы своей политики.

Так, уже после первых атак украинскими "Хаймарсами" российских военных объектов на оккупированной территории, Медведев в случае попытки атаковать Крым угрожал устроить Украине "судный день, от которого спрятаться будет сложно". Он повторял неофициальные речи Путина о том, что Крым для РФ якобы имеет некое сакральное значение.

Правда после взрывов на Крымском мосту, которые привели к частичному разрушению сооружения и фактическому выводу его из строя, Медведеву пришлось ждать вплоть до февраля 2023 года, чтобы пригрозить "жестким ответом", если Украина "с разрешения Запада" будет атаковать Крым или территорию России.

Когда указанные "красные линии" вновь были перейдены (например, после удара по железнодорожной станции в оккупированном россиянами крымском Джанкое), Медведеву снова пришлось ждать с определением новых линий. И Путин это сделал – в новых "красных линиях" уже речь шла не об атаках на российские объекты в Крыму, как было раньше, а о наступлении Вооруженных сил Украины на Крым.

Отметим, что новая "красная линия" была очерчена весной 2023 года, когда в РФ со страхом ожидали украинского контрнаступления.

Очередной приступ ядерной истерии в Кремле произошел после заявления Великобритании о передаче Украине артиллерийских снарядов с обедненным ураном. Но на Западе на них отреагировали достаточно спокойно, дав четко понять, что ядерных угроз не боятся, потому что сомневаются, что Кремль способен перейти от слов к делу.

Напомним, как двумя днями ранее Медведев пригрозил распространением "буферной зоны" на всю Украину в случае продолжения военной поддержки Украины. Приспешник диктатора Путина назвал власть в Украине "бандеровским режимом", повторив один из любимых фейков Кремля.

Правда, по оценке как иностранных, так и российских экспертов, на такое "распространение" у Москвы банально не хватит военного "мяса".

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