Турция работает над организацией встречи России и Украины в Стамбуле, – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает прилагать усилия для прекращения войны между Украиной и Россией. Страна работает над организацией встречи Киева и Москвы в Стамбуле, которая запланирована на 2 июня.

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Об этом сообщили на официальной странице турецкого лидера в Х. Этот вопрос Эрдоган обсудил по телефону с президентом Болгарии Руменом Радевым.

"Турция работает над тем, чтобы собрать стороны в Стамбуле с целью обеспечения мира в регионе", – сказано в сообщении.

Ранее Эрдоган подтвердил, что обсудил с президентом Владимиром Зеленским возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, РФ, Турции и Соединенных Штатов Америки. По мнению турецкого лидера, такие переговоры могут поспособствовать мирному процессу.

Отмечается, что Эрдоган и Зеленский обсуждали возможность проведения такой встречи после завершения переговоров между делегациями Украины и РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия предложила провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава ОП Андрей Ермак в свою очередь заявил, что Украина готова к новому раунду переговоров с РФ, потому что хочет мира, но требует от России четких и взвешенных предложений.

30 мая Владимир Зеленский обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом следующую встречу в Стамбуле. Он подчеркнул, что российская сторона до сих пор не предоставила меморандум о прекращении огня, а чтобы встреча имела реальное содержание, важно четко понимать ее повестку дня и тщательно подготовиться к переговорам.

Тем временем стало известно, что состав российской делегации на втором раунде переговоров в Стамбуле 2 июня 2025 года останется без изменений. Ее возглавит помощник кремлевского диктатора Владимир Мединский.

По состоянию на вечер 31 мая не было четкой информации о том, с какими предложениями или требованиями российская сторона собирается прибыть на переговоры в Стамбул 2 июня. По его словам, этим не владеет ни Украина, ни Турция, ни Соединенные Штаты или другие партнеры.

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