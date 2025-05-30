'Компромисс не равен капитуляции': у Зеленского заявили, что Украина готова к диалогу с РФ при условии четких предложений

Поскольку страна-агрессор предлагает новый раунд переговоров, Украина готова к нему, потому что хочет мира. Однако Украина требует от России четких и взвешенных предложений. И ни в коем случае наша страна не согласится на мир ценой капитуляции.

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Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Заявление прозвучало в Министерстве иностранных дел, во время мероприятия, посвященного 30-летию Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко.

По словам главы ОП, любые переговоры – это поиск компромиссных позиций, но "компромисс не равен капитуляции".

"Москва предлагает новый раунд переговоров. И мы готовы к диалогу. Однако мы требуем ясности. Четких, а главное – взвешенных предложений. Мы не купимся на кота в мешке, называемого меморандумом. У нас уже был один. Достаточно. Дипломатия должна базироваться на конкретике, а не на пустых обещаниях", – отметил Андрей Ермак.

Он добавил, что Украине также важна существующая поддержка мирового сообщества.

"Для нас критически важно удержать беспрецедентное единство вокруг Украины. Приходится все время меняться, быть твердым в принципах и гибким в подходах", – сказал Ермак.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка Россия игнорирует призывы мировых лидеров к перемирию и продолжает убивать украинцев. В частности, российская сторона до сих пор не предоставила меморандум о прекращении огня, который обещала подготовить после обмена военнопленных в формате "1000 на 1000".

Меморандум с условиями завершения войны, который Украина передала России и США, содержит положения о прекращении огня на суше, на море и в воздухе. Предполагается, что мониторинг будут осуществлять международные партнеры.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог подтвердил, что Вашингтон получил меморандум Украины, но все еще ждет российского. Меморандум Украины охватывает 22 условия, которые в США охарактеризовали как "довольно хорошие" и "разумные".

30 мая пресс-секретарь российского диктатора Песков заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским и Трампом, однако якобы только после "достижения результата на переговорах делегаций" Украины и РФ. Спикер Кремля добавил, что РФ признает, что будущее безопасности Европы "нужно обсуждать с европейцами", но "в Стамбуле будут переговоры именно между Россией и Украиной".

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