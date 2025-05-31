Мирному процессу будут способствовать переговоры на уровне лидеров государств, – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что обсудил с Владимиром Зеленским возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, РФ, Турции и Соединенных Штатов Америки. По мнению турецкого лидера, такие переговоры могут поспособствовать мирному процессу.

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Они обсуждали возможность проведение такой встречи после завершения переговоров между делегациями Украины и РФ. Об этом сообщила канцелярия президента Турции на своем аккаунте в социальной сети Х.

Там отметили, что Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским, во время которого они обсудили двусторонние отношения между Турцией и Украиной, региональные и глобальные события.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит работу по обеспечению справедливого и прочного мира между Украиной и Россией, что Турция выступает за продолжение переговоров между делегациями двух стран, которые начались в Стамбуле, и что он рад, что обмен пленными, согласованный в ходе переговоров в Стамбуле, был реализован в короткие сроки", – говорится в сообщении.

В канцелярии добавили, что Эрдоган также заявил, что обсуждение возможного прекращения огня во втором раунде переговоров, которые планируется провести в Стамбуле, "проложит путь к миру", и что "участие обеих стран во встрече с сильными делегациями важно для продолжения импульса, заданного на пути к миру".

"Президент Эрдоган заявил, что проведение переговоров на уровне лидеров после завершения переговоров между делегациями пойдет на пользу мирному процессу, и что он считает, что это должно быть реализовано без слишком больших задержек", – добавили у Эрдогана.

Напомним, что Зеленский также рассказал о разговоре с Эрдоганом и отметил, что они обсудили возможную следующую встречу делегаций РФ и Украины в Стамбуле. Президент Украины сказал, что эта встреча "не может и не должна быть пустой". Также они обсуждали возможность организации встречи на уровне лидеров Украины, России, Турции и США.

Напомним, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Москва предлагает провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня. Глава ОП Андрей Ермак со своей стороны заявил, что Украина готова к новому раунду переговоров с РФ, потому что стремится к миру, но требует от России четких и взвешенных предложений.

Как сообщал OBOZ.UA:

– министр иностранных дел Украины Андрей Сибига снова заявил, что Украина ждет от России "меморандум" до второго раунда переговоров. Его до сих пор не получили ни Киев, ни Вашингтон, хотя россияне заявляли, что передадут документ после завершения трехдневного обмена пленными о формуле "1000 на 1000".

– В России ранее назвали "неконструктивными" требования Украины передать текст "меморандума", несмотря на то, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что передал россиянам украинский меморандум еще 28 мая.

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