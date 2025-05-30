Состав российской делегации на втором раунде переговоров в Стамбуле (Турция) по Украине 2 июня 2025 года останется без изменений. Ее возглавит помощник кремлевского диктатора Владимир Мединский.

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Такое заявление сделала пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Также в состав российской делегации входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, глава главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

В состав экспертов для переговоров с Украиной также вошли:

- Первый заместитель начальника управления информации Генштаба вооруженных сил А. Зорин;

- Заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Е. Подобреевская;

- Директор Второго департамента стран СНГ МИД России А. Полищук;

- Заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России В. Шевцов.

Накануне, 28 мая, стало известно о том, что Россия хочет отдельную встречу для обмена "меморандумами". Глава МИД Сергей Лавров назвал время и место.

Ранее сообщалось, что на переговорах, проходивших в Стамбуле 16 мая, российская делегация в последний момент отказалась от участия американской стороны. Украинская сторона расценила это как "дипломатическую пощечину", которая лишь подтверждает неискренность намерений Кремля.

Первый заместитель главы МИД Сергей Кислица рассказал, что во время мирных переговоров в Стамбуле российская делегация пыталась оказать психологическое давление на украинскую сторону. Такие действия только усилили внутреннюю решимость бороться с врагом, который откровенно хвастается убийствами и намерен продолжать уничтожать украинцев.

Кроме этого, делегация РФ выдвинула нереалистичные и неприемлемые требования. Страна-агрессор требовала от Украины вывести войска со всей территории частично оккупированных четырех украинских регионов и угрожала оккупировать еще как минимум два.

Также стало известно, что США подготовили мирный план, состоящий из 22 пунктов, который предусматривал завершение войны между Украиной и Россией. Однако диктатор РФ Владимир Путин фактически отказался обсуждать эти инициативы.

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