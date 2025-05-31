'Выглядит не очень серьезно': Зеленский заявил, что до сих пор никому неизвестно, с чем россияне собираются в Стамбул. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 31 мая нет четкой информации о том, с какими предложениями или требованиями российская сторона собирается прибыть на переговоры в Стамбул 2 июня. По его словам, этим не владеет ни Украина, ни Турция, ни Соединенные Штаты или другие партнеры.

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Такая неопределенность, по мнению президента, свидетельствует о несерьезности намерений Кремля. Об этом он заявил во время вечернего видеообращения в субботу, 31 мая.

"Желаю здоровья, уважаемые украинцы, украинки! Готовимся сейчас к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и, очень важно, с нашими партнерами в Соединенных Штатах. Фактически ежедневно мы на связи со всеми, кто может сделать дипломатию непустой. По состоянию на это время нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас – нет, у Турции – нет, у Соединенных Штатов также нет и у других партнеров. И пока что это выглядит не очень серьезно", – сказал глава государства.

Зеленский напомнил, что накануне обсуждал ситуацию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который также заинтересован в действенных переговорах. Впрочем, пока что со стороны России вместо дипломатии - только новые удары и штурмы.

"Мы по этому поводу вчера говорили с Президентом Турции Эрдоганом. Конечно, все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и чтобы было реально прекращение огня. Все хотят, чтобы Россия прекратила играть с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира, и Россия должна на это пойти. Именно такой должна быть адженда встреч. Мы свою адженду дали. Мы надеемся, что американская сторона будет решительной в вопросе санкций, чтобы помочь миру. Пока видим только новые российские удары и новые российские штурмы", – сказал Зеленский.

Он также рассказал о ситуации на фронте, которая остается очень сложной. Ожесточенные бои продолжаются на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях. Параллельно продолжается наша операция на Курском направлении - она эффективно сдерживает большое количество российских войск, не позволяя им продвигаться вглубь украинской территории.

"Сегодня был доклад Главкома Сырского. Ситуация на фронте остается непростой - на некоторых направлениях мы фиксируем увеличенную российскую активность. Наиболее серьезные бои на Покровском направлении, Лиманском направлении, Купянском. Продолжаем и нашу Курскую операцию, которая удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины. Война должна выходить на территорию России – туда, откуда она и пришла", – сказал президент.

Отдельно Зеленский поблагодарил украинских защитников, которые демонстрируют меткость и стойкость. Особо отмечены штурмовые полки, работающие в приграничных районах, а также бригады, которые держат оборону на ключевых участках фронта.

"Я хочу поблагодарить сегодня наших воинов за стойкость, хочу поблагодарить всех за меткость. По результатам недели отмечу прежде всего штурмовые полки, которые действуют именно на Курщине. Это 33-й, 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки. Также на этом направлении среди лучших 103-я отдельная бригада территориальной обороны. Спасибо вам! На Покровском направлении особенно эффективны воины 1-го штурмового полка, а на Торецком направлении есть хорошие результаты у 100-й отдельной механизированной бригады. Молодцы! И конечно, 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада. Спасибо вам, ребята!" – сказал он.

В обращении президент затронул и тему международной поддержки. В течение недели был заключен ряд важных договоренностей с западными партнерами.

"Очень активно работаем, чтобы гарантированно обеспечить наши Силы обороны всем необходимым. Оружие - производство и поставки, финансы, тренировки - по каждой потребности формируем новые договоренности с партнерами. За эту неделю особая благодарность Швеции: активно двигаемся в рамках объявленных пакетов поддержки. Германия: очень хорошие договоренности об инвестициях и наше украинское производство оружия. Нидерланды работают для поставки F-16. Великобритания направляет доходы от замороженных российских активов именно на вооружение и ремонт техники для Украины", – сказал он.

По словам президента, это миллиарды долларов, которые укрепляют не только обороноспособность страны, но и веру людей в победу.

На следующей неделе Украина готовит новые договоренности, в частности со странами Балтии. Кроме того, продолжается подготовка к саммитам G7 и НАТО, которые, как ожидается, будут играть важную роль в укреплении международного давления на Россию.

"Активно работаем и со всеми, кто может усилить санкции против России и кто поддерживает такие очень важные решения. Украина не будет просто ждать, когда Россия созреет к завершению войны. Мы делаем все, чтобы сработало принуждение России к миру. Спасибо каждому, кто помогает нам! Горжусь нашими людьми! Слава Украине!" – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее эксперт объяснил, что стоит за заявлениями России о готовности к затяжной войне. По его мнению, "Кремль умышленно поднимает ставки".

Между тем в ISW обратили внимание на то, что Россия дала "сигналы" перед переговорами в Стамбуле. Накануне встречи Москва продолжает выдвигать ультиматумы и оперирует максималистскими требованиями, а российские официальные лица - сигнализируют о бескомпромиссной позиции. Все это говорит о том, что от встречи в Стамбуле вряд ли стоит ожидать результатов.

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