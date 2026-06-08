"Трудно представить": в Кремле сделали циничное заявление о мирных переговорах с Украиной
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В Кремле в очередной раз поставили под сомнение перспективы мирных переговоров с Украиной. Российская сторона цинично заявила, что пока не видит механизмов для достижения договоренностей с Киевом.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским медиа. В то же время он так и не объяснил, что именно мешает стране-агрессору прекратить боевые действия и обстрелы, которые ежедневно приводят к гибели людей.
Что сказал Песков
Дмитрий Песков в своем очередном заявлении по мирным переговорам снова намекнул, что диалог не удается выстроить, якобы, по вине Украины.
"Трудно представить, как сейчас договариваться с киевским режимом", – сказал он.
Пресс-секретарь Путина также прокомментировал ситуацию с топливным обеспечением во временно оккупированном Крыму, где после ударов ВСУ по российской военной и логистической инфраструктуре возникли перебои. По его словам, министерство энергетики РФ работает над тем, чтобы не допустить углубления проблем с топливом на полуострове.
"Власти разрабатывают комплекс мер, чтобы исправить определенные проблемы с топливом в Крым", – заявил он.
Что сейчас известно о переговорах Украины с РФ
Сейчас прямой переговорный процесс между Украиной и Россией фактически приостановлен. Однако продолжаются сложные консультации на высшем уровне с участием международных посредников, в частности Соединенных Штатов, о возможных путях урегулирования и предоставления гарантий безопасности.
Главным препятствием для достижения договоренностей остается вопрос статуса временно оккупированных территорий, в первую очередь это касается Донбасса.
Напомним, ранее в Кремле отреагировали на атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и назвали "новую цель" войны против Украины. Дмитрий Песков заявил, что Россия и дальше будет продолжать обстреливать Украину, называя это "ответом на удары ВСУ". По его словам, война, которую же Россия и начала, будет продолжаться, мол, чтобы не было "атак, как на Санкт-Петербург".
Как сообщал OBOZ.UA, в РФ назвали циничное условие завершения войны с Украиной до "конца дня", пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это может произойти в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский прикажет ВСУ уйти из регионов, которые Россия пытается оккупировать.
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