В Кремле после атаки на Санкт-Петербург назвали 'новую цель' войны против Украины

В Кремле отреагировали на атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и назвали "новую цель" войны против Украины. Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия и дальше будет продолжать обстреливать Украину, называя это "ответом на удары ВСУ".

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Об этом пишет росСМИ. По словам Пескова, война, которую же Россия и начала, будет продолжаться, мол, чтобы не было "атак, как на Санкт-Петербург".

Что известно

У Путина отреагировали на удары по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге и пригрозили "системными атаками на удары ВСУ". Представитель российского диктатора заявил, что страна-агрессор будет осуществлять такие удары "системно".

"Ответы РФ на удары ВСУ будут носить и уже имеют системный характер", – заявил Песков.

Также у Путина в очередной раз назвали новую цель преступной войны против Украины, которую Россия и начала. Мол, сейчас для того и продолжается "СВО", чтобы не было ударов по российским объектам.

"СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атаке на Санкт-Петербург", – заявил Песков.

Что известно об атаке на Санкт-Петербург

В российском Санкт-Петербурге 3 июня раздавались взрывы: там в этот день на Петербургском международном экономическом форуме собрался выступить российский диктатор Владимир Путин. Местные власти заявили об атаке дронов, а жители города наблюдали в небе дым от пожара. Отмечается, что под ударом оказался нефтяной терминал в местном порту.

В Exilenova+ также опубликованы многочисленные кадры, снятые очевидцами. Они фиксируют мощный пожар на территории порта. На некоторых видео видно, что горят резервуары нефтетерминала.

Удар по нефтяному терминалу стал результатом совместной работы украинских сил глубинного поражения, сообщил Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди. К операции были привлечены Силы беспилотных систем, Силы специальных операций, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки. Атакованный объект стал двадцатой нефтяной целью на территории России, пораженной в течение периода с 1 мая по 3 июня.

Ранее OBOZ. UA писал о том, что "Мадьяр" потроллил россиян надписью на БПЛА на фоне атаки на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Роберт Бровди обнародовал фото беспилотника с ироничной надписью о Санкт-Петербурге.

Также мы писали о том, что в Кремле назвали циничное условие завершения войны с Украиной до "конца дня". Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это может произойти в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский прикажет ВСУ уйти из регионов, которые Россия пытается оккупировать.

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