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В Кремле после атаки на Санкт-Петербург назвали "новую цель" войны против Украины

Анна Якубец
Новости политики
2 минуты
26,8 т.
В Кремле после атаки на Санкт-Петербург назвали 'новую цель' войны против Украины
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В Кремле отреагировали на атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и назвали "новую цель" войны против Украины. Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия и дальше будет продолжать обстреливать Украину, называя это "ответом на удары ВСУ".

Об этом пишет росСМИ. По словам Пескова, война, которую же Россия и начала, будет продолжаться, мол, чтобы не было "атак, как на Санкт-Петербург".

Что известно

У Путина отреагировали на удары по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге и пригрозили "системными атаками на удары ВСУ". Представитель российского диктатора заявил, что страна-агрессор будет осуществлять такие удары "системно".

"Ответы РФ на удары ВСУ будут носить и уже имеют системный характер", – заявил Песков.

Также у Путина в очередной раз назвали новую цель преступной войны против Украины, которую Россия и начала. Мол, сейчас для того и продолжается "СВО", чтобы не было ударов по российским объектам.

"СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атаке на Санкт-Петербург", – заявил Песков.

Что известно об атаке на Санкт-Петербург

В российском Санкт-Петербурге 3 июня раздавались взрывы: там в этот день на Петербургском международном экономическом форуме собрался выступить российский диктатор Владимир Путин. Местные власти заявили об атаке дронов, а жители города наблюдали в небе дым от пожара. Отмечается, что под ударом оказался нефтяной терминал в местном порту.

В Exilenova+ также опубликованы многочисленные кадры, снятые очевидцами. Они фиксируют мощный пожар на территории порта. На некоторых видео видно, что горят резервуары нефтетерминала.

В Кремле после атаки на Санкт-Петербург назвали "новую цель" войны против Украины
В Кремле после атаки на Санкт-Петербург назвали "новую цель" войны против Украины
В Кремле после атаки на Санкт-Петербург назвали "новую цель" войны против Украины
В Кремле после атаки на Санкт-Петербург назвали "новую цель" войны против Украины

Удар по нефтяному терминалу стал результатом совместной работы украинских сил глубинного поражения, сообщил Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди. К операции были привлечены Силы беспилотных систем, Силы специальных операций, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки. Атакованный объект стал двадцатой нефтяной целью на территории России, пораженной в течение периода с 1 мая по 3 июня.

Ранее OBOZ. UA писал о том, что "Мадьяр" потроллил россиян надписью на БПЛА на фоне атаки на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Роберт Бровди обнародовал фото беспилотника с ироничной надписью о Санкт-Петербурге.

Также мы писали о том, что в Кремле назвали циничное условие завершения войны с Украиной до "конца дня". Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это может произойти в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский прикажет ВСУ уйти из регионов, которые Россия пытается оккупировать.

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