Трампу срочно нужна политическая победа до выборов и справедливый мир в Украине может ею стать, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Киеве, что Дональд Трамп может получить весомую политическую победу, если остановит войну между Россией и Украиной до промежуточных выборов в США.

Видео дня

Об этом он сказал во время интервью американскому журналу The Atlantic, подчеркнув, что именно сейчас для американского политика открывается соответствующее окно возможностей.

Зеленский озвучил эту позицию во время разговора с журналистом в своем кабинете в Киеве. Он прямо связал возможное завершение войны с политическими интересами Трампа и заявил: "Я думаю, что для Трампа нет большей победы, чем остановить войну между Россией и Украиной. Относительно его наследия, это победа номер один".

Мотив и наследие

Глава государства отметил, что для Трампа прекращение войны могло бы стать ключевым достижением. По его словам, это не только вопрос международной безопасности, но и внутренней политики США.

"Самая выгодная ситуация для Трампа – сделать это до промежуточных выборов", – сказал Зеленский. И добавил: "Да, он хочет, чтобы было меньше смертей. Но если мы с вами разговариваем как взрослые, это просто его победа, политическая".

Президент подчеркнул, что понимает мотивацию американского политика. В то же время он признал, что вопрос реального давления на Россию остается открытым. По словам Зеленского, он не согласится на договоренности, которые унижают Украину.

"Мы спешим прекратить войну", – отметил он. Но, уточнил, это не означает готовность заключать соглашение при любых условиях.

Время и возможности

Зеленский обратил внимание, что предвыборный период в США влияет на переговорный процесс. По его словам, и в Киеве, и в Москве понимают, что внимание Белого дома впоследствии будет сосредоточено на борьбе за Конгресс. Именно поэтому нынешний момент может стать решающим.

"Россияне могут использовать это время, чтобы прекратить войну, пока президент Трамп действительно заинтересован в этом", – сказал он. И добавил, что для Трампа это было бы особенно ценно именно сейчас.

Президент также напомнил, что во время предвыборной кампании Трамп обещал быстро достичь мира в Украине. Однако после года безрезультатных дипломатических попыток вопрос завершения войны остается открытым. По мнению Зеленского, именно политический интерес может стать дополнительным стимулом для более активных действий.

Напомним, ранее американское издание Financial Times заявило, что, мол, уже в мае в Украине состоятся выборы президента. Более того, украинцам, которые придут на избирательные участки, также будут предлагать высказаться об условиях будущего мирного соглашения с РФ на всеукраинском референдуме, который якобы выдвинул Киеву Вашингтон.

Ранее OBOZ.UA писал, что, по данным Reuters, США хотят мирное соглашение в марте и выборы в Украине в мае. Такие предложения под соусом "достижения амбициозной цели" выдвигали американские переговорщики украинской делегации во время переговоров в Абу-Даби и Майами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!