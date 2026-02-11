Зеленский 24 февраля может объявить дату выборов и референдума? Что стоит за громкими слухами и действительно ли это так

Американское издание Financial Times опубликовало громкий инсайд: мол, уже в мае в Украине состоятся выборы президента. Более того, украинцам, которые придут на избирательные участки, также будут предлагать высказаться об условиях будущего мирного соглашения с РФ на всеукраинском референдуме – которое к моменту волеизъявления, очевидно, еще не будет заключено.

Такое жесткое требование якобы выдвинул Киеву Вашингтон – и украинская власть, по версии издания, тут же бросилась его выполнять. Действительно ли выборы в Украине могут состояться уже через три месяца и даже до завершения войны, а также что говорят об американской "сенсации" украинские политики, разбирался OBOZ.UA.

Выборы президента Украины состоятся в мае?

Издание Financial Times вышло с сенсационным сообщением: президентские выборы в Украине могут состояться 15 мая этого года. Одновременно с ними якобы пройдет и всеукраинский референдум, на котором украинцы должны будут высказаться об условиях мирного соглашения с Россией.

По данным FT, подготовка к волеизъявлению уже началась. И произошло это, мол, под давлением администрации президента США Дональда Трампа, который требует провести и выборы, и референдум до середины мая – угрожая тем, что в противном случае Украина потеряет предложенные США гарантии безопасности.

Источники, на которые ссылается FT (а это, как указано в материале, "украинские и западные чиновники, а также лица, знакомые с ситуацией") также заявили, что о проведении выборов и референдума в мае должен объявить президент Украины Владимир Зеленский. И сделает он это якобы в годовщину начала полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля.

Собеседники издания, которые, как утверждается, близки к украинскому президенту, якобы заявили: Зеленский и его команда "дали понять" администрации Трампа, что "готовы к чрезвычайно сжатым срокам", несмотря на трудности, связанные с организацией и проведением избирательного процесса в условиях войны.

Также в публикации FT указано, что в рабочий график Верховной Рады Украины на март и апрель уже внесена работа над изменениями законодательства с целью сделать возможным проведение выборов в военное время.

В то же время авторы материала со ссылкой на собеседников из Украины и Запада отметили, что выполнить ультиматум США и уложиться в определенные Вашингтоном "дедлайны" Киев вряд ли сможет. Ведь возможность проведения выборов зависит, в частности, и от того, будет ли достигнут прогресс в переговорах по будущему мирному соглашению со стороны РФ.

Также в FT указано, что якобы существующий план "подчеркивает стремление Зеленского максимально увеличить свои шансы на переизбрание, одновременно уверяя президента США Дональда Трампа в том, что Киев не затягивает достижение мирного соглашения, если оно будет достигнуто".

В Украине о "планах" проведения выборов и референдума в мае не знают

Что бы ни писало уважаемое американское издание, пока складывается впечатление, что о "планах" провести в мае и выборы, и референдум в Украине никто не знает. По крайней мере, если речь идет о выборах под российскими ракетами и дронами в условиях, когда ответа на вопрос о гарантиях безопасности наше государство так и не получило.

Именно в таком порядке – сначала гарантии безопасности, а только потом объявление о выборах – рассматривают алгоритм действий в окружении Зеленского. По крайней мере, об этом пишут некоторые медиа из неназванных собеседников, приближенных к главе государства.

И анонсированные FT якобы запланированные голосования по изменениям в законодательство для того, чтобы создать условия для выборов во время войны – пока под вопросом. По крайней мере, о них народные депутаты не знают.

"Никаких выборов на май не будет, и референдума также. НИКАКОЙ подготовки в Раде нет. Чтобы это было – нужен уже наработанный проект закона. Его нет и близко. Сначала нужно договориться о мире, а потом о выборах", – прокомментировал резонансную публикацию западного издания народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Ранее с похожим мнением выступил и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский. Он оценил вероятность проведения выборов в Украине в мае 2026 года как "крайне низкую". Прежде всего потому, что рабочая группа еще не наработала соответствующий проект закона – и сделать это до конца февраля народные депутаты просто не успеют.

Предложение американцев провести выборы уже в мае, сделанное на последних переговорах, признал председатель партии "Слуга народа", первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, который возглавляет рабочую группу по подготовке законопроекта о проведении выборов. Однако он считает маловероятным проведение выборов в Украине не только в мае, а вообще в 2026 году.

"У нас до мая действует режим военного положения. С другой стороны, Россия усиливает военную агрессию. Если в этих условиях будут проведены выборы, возникнут проблемы с возможностью голосования украинцев, которые находятся за пределами страны. Как может быть объективным голосование граждан Украины, которые находятся в России?" – отметил Корниенко, объясняя, почему не считает выборы возможными "в ближайшие несколько месяцев".

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что слышал о дате "15 мая" – однако только один раз и совсем не в том контексте, в котором подает FT.

"Не о выборах, а о самом типа дедлайне 15 мая для достижения договоренностей по переговорам от США говорилось один раз... на Согласительном совете. Вчера. Мы, конечно, не будем называть этот источник из руководства крупнейшей фракции, но... скажем так, иногда недоброжелатели его называют генератором случайных фраз и цифр, особенно когда все остальные фракции рядом", – отметил нардеп.

При этом даже выполнение очередного "дедлайна" от Вашингтона по достижению договоренностей с Россией до 15 мая Железняк считает очень маловероятным.

"Поэтому максимально странно, что FT уже пишет "15 мая оба голосования на выборах". Тем более, что президентские [выборы] в два тура проходят", – написал депутат, подчеркнув, что его источники не подтверждают, что Вашингтон вообще устанавливал "жесткий дедлайн" на эту весну или какие-либо даты до этого.

Публикацию FT Железняк назвал "набором домыслов", отметив, впрочем, что до анонсированного изданием объявления Зеленским о выборах и референдуме осталось всего две недели. И уже 24 февраля украинцы смогут проверить достоверность инсайдов FT.

Ранее OBOZ.UA писал, что, по данным Reuters, США хотят мирное соглашение в марте и выборы в Украине в мае. Такие предложения под соусом "достижения амбициозной цели" выдвигали американские переговорщики украинской делегации во время переговоров в Абу-Даби и Майами.

В отличие от публикации FT, в материале Reuters сохраняется четкая последовательность: сначала завершение войны, и только потом – выборы. А вот в FT пишут об одновременном проведении и выборов, и общенационального референдума по условиям будущего мирного соглашения – что по умолчанию означает, что никакого соглашения на тот момент еще не будет заключено и на избирательные участки украинцы должны идти под угрозой российских ударов.

