Трамп заявил о готовности помочь Польше и странам Балтии в случае эскалации со стороны РФ: детали

Соединенные Штаты могут помочь Польше и странам Балтии, если это будет необходимо из-за усиления российской эскалации. Соответствующее обещание сделал американский президент Дональд Трамп.

В воскресенье, 21 сентября, он пообщался с журналистами перед вылетом из Белого дома на вертолете. Брифинг транслировали американские СМИ.

Один из представителей прессы спросил, поможет ли он защитить Польшу и страны Балтии от РФ, если та будет продолжать эскалацию.

"Да, я сделал бы это", – ответил президент США.

Что предшествовало

Ночью 10 сентября, когда Россия атаковала Украину, 19 вражеских дронов-камикадзе залетели на территорию Польши. В Варшаве, Люблине и Жешуве из-за этого закрывали аэропорты, по целям – впервые за время полномасштабной войны – отработала авиация стран НАТО. Польша вместе с союзниками сбила всего четыре БПЛА российской армии.

Обломки повредили жилой дом в городе Вырыки-Воля в Люблинском воеводстве. Как стало известно позже, это были фрагменты ракеты, выпущенной из F-16.

Утром 19 сентября Российская Федерация совершила новую провокацию, связанную с вторжением в воздушное пространство НАТО. Три ее истребителя МиГ-31 залетели на территорию Эстонии и находились там в течение 12 минут. Самолеты агрессора были перехваяены итальянскими F-35.

И Польша, и Эстония после этих инцидентов инициировали консультации со странами-партнерами в рамках 4-й статьи Североатлантического договора.

Как писал OBOZ.UA, Дональд Трамп два дня подряд заявлял журналистам, что его якобы "еще не информировали" о российской провокации в Эстонии. В то же время он признал: "Мне это не нравится. Я не люблю, когда такое случается. Это могут быть большие проблемы".

