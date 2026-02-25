'Уже внедрила много реформ': премьер Эстонии оценил шансы вступления Украины в ЕС до 2027 года

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что Украина имеет шанс уже в следующем году присоединиться к Европейскому Союзу. Это возможно при условии быстрого внедрения необходимых реформ.

Об этом Михал сказал 24 февраля во время общения с медиа по итогам саммита Украина – страны Северной Европы и Балтии. Он заявил, что чем быстрее Украина станет членом ЕС, тем лучше.

"Возможно ли, чтобы Украина присоединилась к ЕС в 2027 году? Конечно, что да, поскольку все согласны, что будущее Украины – в Евросоюзе. Чем быстрее это произойдет, тем лучше", – сказал политик.

Он подчеркнул, что для приобретения полноправного членства в ЕС Украина должна соответствовать всем требованиям. Премьер-министр отметил, что "даже под российскими пулями" наша страна уже внедрила много реформ.

"То есть Украина не только задекларировала свое стремление присоединиться к ЕС, а действительно изменилась ради этого", – отметил Кристен Михал.

Премьер добавил, что "ЕС и сам станет сильнее" после присоединения Украины. "Это также будет гарантией безопасности и для нас, не только для вас", – подчеркнул он.

Напомним: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Киеве, что Евросоюз не может назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС в 2027 году.

В то же время она подчеркнула, что Украина демонстрирует значительный прогресс во внедрении необходимых изменений. "Меня поражает прогресс, которого достигла Украина, несмотря на то, что в это время продолжается война за выживание", – акцентировала фон дер Ляйен.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получила от Европейского Союза перечень требований, выполнение которых необходимо для готовности к вступлению. Речь идет о шагах в сферах верховенства права и антикоррупционной политики, которые должны быть реализованы даже при самом быстром сценарии переговоров.

Часть обязательств украинская сторона должна выполнить до момента завершения переговорного процесса.

Мы также писали о том, что президент Владимир Зеленский 24 февраля обновил состав украинской делегации для переговоров с Европейским Союзом по соглашению о вступлении. Новым главным переговорщиком он назначил вице-премьера Тараса Качку.

