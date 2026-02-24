Боевой опыт ценнее: ветеранов после ранений освободили от проверки физической подготовки при поступлении в полицию
Верховная Рада Украины во вторник, 24 февраля, в целом одобрила законопроект №14194, который открывает дополнительные возможности для службы в Национальной полиции ветеранам, которые получили ранения или инвалидность во время защиты Украины. Отныне, занимая должность, они будут освобождены от проверки уровня физической подготовки.
Соответствующее решение поддержали 253 народных избранника, сообщили в парламенте. Это решение – "о справедливости", в свою очередь прокомментировал принятие закона глава МВД Украины Игорь Клименко.
О чем речь
Законопроектом №14194, вносятся изменения в статью 50 закона Украины "О Национальной полиции" относительно некоторых вопросов проверки кандидатов на службу в полиции". Согласно положениям документа, украинцы, которые проходили службу в органах внутренних дел, полиции, органах и подразделениях гражданской защиты, ГПСУ, ВСУ и других военных формированиях и получили заболевание, ранение (контузию, травму или увечье) во время обороны Украины, освобождаются от проверки уровня физической подготовки.
Это будет касаться тех должностей, перечень которых определит Министерство внутренних дел.
Как указано в сопроводительных документах, ожидается, что принятая законодательная инициатива позволит "создать надлежащие условия для трудоустройства ветеранов войны и людей с особыми заслугами перед государством", а также "эффективно использовать опыт и компетенции, приобретенные во время службы".
Комментарий Игоря Клименко
"Действующая система отбора не учитывала реальные физические возможности тех, кто прошел фронт. Мы инициировали изменения, чтобы адаптировать процедуры отбора без снижения требований к безопасности и профессиональных стандартов, но с учетом индивидуальных возможностей каждого ветерана", – объяснил глава МВД.
Он подчеркнул, что "боевой опыт, выдержка и ответственность – ценны для системы безопасности" и напомнил, что именно так работают правоохранители в странах ЕС и НАТО.
"Ветеранский опыт должен и в дальнейшем работать для безопасности государства. Наша задача – создать для этого комфортные условия", – отметил Игорь Клименко.
