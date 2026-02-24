'У нас разные взгляды': Зеленский не исключил, что территориальные вопросы будут решаться на очной встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу мирных переговоров с РФ. Он убежден, что вопросы территорий, которые не удается согласовать на уровне технических групп, следует попытаться решить во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский сказал в интервью немецкому вещателю ARD. По его словам, военная часть трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией является конструктивной.

Мониторинг прекращения огня

"Что касается военной части переговоров – благодаря американцам я считаю встречу конструктивной. Они предложили свое участие в мониторинге прекращения огня. И сейчас мы уже на этапе, когда все стороны этого трехстороннего формата его приняли", – отметил гарант.

Украина и Россия будут осуществлять мониторинг со своей стороны, а США "возьмут на себя лидерство". В то же время, добавил Зеленский, желательно было бы привлечь к этому и европейские страны.

"Было бы желательно, чтобы к этому присоединились и европейцы, потому что у них есть соответствующие технические средства. Это точно было бы полезно. Россияне до сих пор против европейцев во всех сферах", – отметил он.

Вопрос территорий

Что же касается политической части переговоров, здесь ситуация сложнее из-за разных взглядов сторон. Россияне настаивают на своих требованиях и "хотят Донбасс".

"Коротко говоря – вопрос территорий. Это не принято. У нас разные взгляды... Наши технические группы пытаются найти компромиссные решения, которые предложили американцы – с учетом наших взглядов, с уважением к Украине. У россиян своя позиция. Россия хочет Донбасс. Точка. Хотя это не обязательно точка. Да, россияне хотят Донбасс. Но если дать им мизинец – заберут всю руку. Это российский подход", – заявил президент.

Он подчеркнул, что компромисс должен быть приемлемым для украинского общества и военных, а также сопровождаться гарантиями безопасности.

По мнению Зеленского, "логично, если вопрос территорий в группах не удается решить – а сейчас они его не решили", то надо перенести его на уровень встречи с Путиным. Президент добавил, что считает такую встречу "единственным путем или единственным шансом договориться о территориальных вопросах".

Глава государства также подтвердил, что продолжаются подготовительные консультации по следующему раунду переговоров, который предположительно может состояться в Женеве в течение семи-десяти дней, и сообщил об обсуждении обмена пленными.

"Мое послание к Путину очень простое: я готов к встрече. Нам надо закончить войну", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, высокая представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас не слишком оптимистично оценила возможность скорой встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. По мнению чиновницы, переговорщики страны-агрессора не серьезно настроены на усилия по заключению мирного соглашения.

