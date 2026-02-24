Украинцам обновили актуализацию данных: в "Нафтогазе" рассказали, как это сделать

Украинцы получили возможность изменять владельца газового счета и обновлять данные онлайн. Для этого Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" запустила интеграцию сервиса "Куб" с Дією.

Видео дня

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: сервис позволяет решать газовые вопросы онлайн, без очередей и кипы бумаг. В частности:

передавать показания газового счетчика;

оплачивать платежки за потребленный газ и его доставку;

управлять несколькими лицевыми счетами в одном профиле;

отслеживать потребление газа через дашборд;

планировать расходы.

"Актуализируйте данные или подавайте заявление о смене владельца лицевого счета просто в приложении Куб – с Шерингом документов и Дія.Подписью... Нужны только смартфон и несколько минут", – говорится в сообщении.

Как изменять владельца газового счета и обновлять данные онлайн

Загрузите "Куб" из App Store или Google Play.

Добавьте счет вручную или перенесите с my.gas.ua.

В приложении "Куб" перейдите в раздел "Услуги" и выберите "Актуализация данных".

Поделитесь копией ID-карты через Дію.

Проверьте автоматически заполненные данные.

Укажите сведения о праве собственности.

Подпишите заявление с помощью Дії.

При необходимости – добавьте фото дополнительных документов и отправьте заявление.

Что известно о сервисе "Куб"

Напомним: "Куб" – это официальное мобильное приложение от "Нафтогаза". Его заявленной целью является удобное управление бытовыми газовыми услугами.

При этом в сервис можно добавлять не один, а несколько лицевых счетов. Это удобно, если вы, к примеру, помогаете родным с оплатой или передачей показаний.

Открывать же новый лицевой счет в "Кубе" не нужно. "Если у вас уже есть лицевой счет в "Нафтогазе", просто добавьте его в "Куб" и сможете видеть единую платежку, баланс и оплачивать счета за газ и его распределение в приложении", – объяснили в самом сервисе.

Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор

Вместе с тем украинцам, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 225, так и за 2 200 грн.

Как рассказали в компании, в целом это касается всех потребителей газа – как трубопроводного, так и баллонного. Ведь возможность утечки газа есть всегда.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, с 1 марта украинцы – клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по прежнему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Таким же он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года – ведь именно до этого срока компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!